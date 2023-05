Nyitrai Mihály Mezőszentgyörgy felett lett figyelmes a ritka égi jelenségre. Hétfő este a település felett tornyosuló felhők nem szokványos képet mutattak az estébe hajló órán. Mihálynak a közeledő viharról és a jelenségről sikerült jól elkapott képet készítenie. A fotón jól látszik, olyan, mintha egy tölcsér közeledne a felszínhez. A tekeredő felhőtölcsér hosszan nyúlik a talaj felé, de nem ér célt. A hírek szerint az égi jelenség az útját a falutól eltávolodva, a Balaton felé folytatta.

Abban az esetben, ha ez a felhőtölcsér leérne a földre, akkor beszélnek tornádóról – tudtuk meg Bán Balázs amatőr meteorológustól. A képen látható tuba – mivel nem ér le láthatóan a talajig – így semmilyen veszélyt nem rejt, de ritkán fordul elő ilyen tuba állapotban is, így érdemes megörökíteni mindenképpen. A tuba úgy alakul ki, hogy a felsőbb légköri szélirány és szélsebesség, valamint a felszíni szélirány és szélsebesség egymásra hat. Ritkább esetben beforgatja a felaramló levegőt és az abból képződő felhőzetet, így a felhőalapból a felszín irányába lógó, lassan forgó felhőtölcsér lesz. Amennyiben ez az áramlás erősödne, akkor akár a felszínig is leérhet a tuba. Ebben az esetben már a felszínről felszippanthatja a port, a talajt és így már nagyobb károkat okozó tornádóról beszélünk. Egyébként ilyen tubák is viszonylag ritkák, de főleg tavasszal és nyáron azért alkalmanként megfigyelhetőek egy-egy időjárási helyzetben. Az amatőr meteorológus szerint, az elmúlt napokban több helyen lehetett tubát látni az országban.

Forrás: Nyitrai Mihály