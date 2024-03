Talán az egyik legidősebb vállalkozásról beszélhetünk Magyarországon, ha az ismert Caolát emlegetjük. A reformkorban született vállalkozásról és újraéledéséről már írtunk korábban, most ez a vállalkozás itt, Martonvásáron folytatja évszázadokon átívelő munkáját.

Jelentős állami támogatással építette meg a Caola gyártócsarnokát. Várható-e hasonló léptékű beruházás, munkát adó üzemek elindítása a térségben?

– Fejér megye országosan is élen jár a beruházások tekintetében. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy az első három vármegye között ott van Fejér. Egyfelől kiváló földrajzi adottságai vannak a területnek, másrészt valódi vonzerő a térségben fellelhető munkaerő, harmadrészt az itt működő oktatási intézmények folyamatosan biztosítják az utánpótlást. A martonvásári ipari park ideális elhelyezkedésű, közel van a főváros és Székesfehérvár is, szomszédságában húzódik az M7-es autópálya. Nem véletlen, hogy a Caola is ezt választotta, de itt működik a Dunamenti Erőmű (Százhalombatta) és a CEVA Logistics Hungary is. Sőt, Martonvásáron a gazdasági dimenzióváltás is megtörtént, itt működik a REMTECH nevű cég, ahol már űrtechnológiával foglalkozó központot hoznak létre, nem is kis léptékűt, négyezer négyzetméterest. Martonvásáron megvan a termelési bázis és megvan a kutatás-fejlesztés magas szintű szolgáltatása is. A kérdésre válaszolva tíz alkalommal ajánlottuk ki az elmúlt időszakban Martonvásárt beruházóknak, akik először országot választanak, utána térséget. Mi azon vagyunk, hogy a beruházást ösztönző tárgyalásokon meggyőzzük őket.

Ebből azt veszem ki, hogy várható valami a közeljövőben.

– Lesznek bejelentések a jövőben egész biztosan.

Azt hiszem, Fejér megye utóbbi évtizedének legnagyobb beruházása volt a koreai akkumulátorgyár létrehozása Iváncsán. Van egy nagy kérdés, ami az egész világot érinti: mi lesz az akkumulátorokkal, amit elhasználtak? Miniszter úr találkozott már útjai során olyan világszínvonalú technológiával, amely alkalmas arra, hogy a veszélyesnek számító akkumulátorokat meg tudják semmisíteni, közömbösíteni képesek? Azért is kérdezem, mert néhány napja Sárbogárd került a zöldek figyelmének központjába, ahol akkumulátortemetőt vizionáltak. Szerencsére Sükösd Tamás polgármester tisztázta a kérdést.

– A helyzet az, hogy az elhasználódott akkumulátorok ahhoz túl értékesek, hogy azokat kidobják, vagy elvigyék a szemétdombra. Az elhasználódott akkumulátorokban levő kémiai anyagok 95 százaléka újra felhasználható, újrahasznosítható. Tehát azokat nem kell megvásárolnia valamely gyártónak, hanem az új terméket az elhasználtból ki tudja nyerni. Nem kell attól félni, hogy ezek az akkumulátorok megjelennek az útszéleken vagy szemétdombokon, mert a gazdasági törvényszerűség azt mutatja, hogy ezeket felhasználják, újrahasznosítják, mert ezzel pénzt, profitot lehet termelni, már pedig a világgazdaság nem olyan, amelyik az útszélen hagyja a profitot. Kimondottan komoly fejlesztések folynak az autóipar ezen szegmensében. Magyarországon is több olyan vállalat keres telephelyet, akik kifejezetten feldolgozással szeretnének foglalkozni. A helyzet az, ha egy településre akkumulátor-feldolgozó gyár települ, akkor az nemhogy szennyezi a környezetet, hanem a környezetvédelem jeles példája, hiszen azok a kémiai anyagok nem a környezetbe jutnak, hanem a következő akkumulátorba.

Fotó: Nagy Zoltán Péter / FMH

Tehát szó szerint visszaforgatják az iparba. Hála Istennek! Más: európai uniós választások. Varga Judit távozásával megbicsaklani látszott a polgári jobboldal választási stratégiája. Mi a jövője a polgári oldalnak? Mit szeretnének elérni a választásokon? Illetve az Európai Unióban mit szeretnének elérni?

– Deutsch Tamás egészen kiváló listavezető, rajta nem fog múlni a siker. Hatalmas tétje van az európai uniós választásoknak, mert Európa egyre mélyebbre süllyed. Európában egyre rosszabb a hangulat, a versenyképesség egyre romlik, és a kontinens egyre messzebb kerül a biztonságtól, a békétől. Ezért Európába békét, jó hangulatot, bizakodást, gazdasági versenyképességet kell hozni! Ehhez gyökeres változásra van szükség Brüsszelben és Strasbourgban. Teljes mértékben megváltoztatott összetételű Európai Parlamentre, Európai Bizottságra van szükség, hogy kikerülhessünk ebből a negatív spirálból. Kicsit úgy nézünk ki, mint az ember, akit az örvény lehúz a folyó mélyére, ahonnan jól el kell dobbantani. Remélem, hogy ez a dobbantás jól fog sikerülni, és a patrióta, keresztény konzervatív, racionális, észszerű pártok jelentős mértékben megnövelik jelenlétüket, az erejüket, mert ők képesek az Európát feszítő kérdésekre racionális válaszokat adni! A gazdasági versenyképességet beruházásokkal és munkahelyteremtéssel kell javítani, a háborús nyelvezet helyett a béke hangján kell beszélni, és segíteni kell abban, hogy az ukrajnai háború végre véget érjen, és új lendületet muszáj hozni az uniónak, ami a nyugat-balkáni bővítés nélkül nem megy. Biztosítani szükséges, hogy Európa Európa maradjon a jövőben is, tehát a migránsokat kívül kell tartani, békét kell teremteni!

Ha már béke: amikor New Yorkban éjszaka futott, hogy tartsa szellemi és fizikai kondícióját, hogy érezte, jó-e a levegője a soha nem alvó városnak? És nem a benzingőzre gondolok, hanem Trump pozíciójának javulására.

– Ha nincs erős vezetése az Egyesült Államoknak, ha nincs erős amerikai elnök, az rányomja bélyegét a globális folyamatokra is. Ha nincs erős amerikai elnök, akkor egy kicsit minden instabilabb. Erős amerikai vezető mellett minden egy kicsit fegyelmezettebb, rendezettebb. Nem véletlen, hogy Donald Trump első elnöki ciklusában nem robbantak ki háborúk, sőt bizonytalan kérdések is a megoldás felé haladtak. Például az amerikai–kínai kereskedelmi és gazdasági viszony is konstruktív irányt vett, vagy a Közel-Keleten az Ábrahám-megállapodások aláírásával felcsillant a hosszútávú békés együttélés reménye. Egy erős amerikai elnök nagyobb globális biztonságot jelent. Nekünk, magyaroknak kulcskérdés az amerikai választás kimenetele. Ha Donald Trump nyer, akkor arra számíthatunk, hogy gyorsan béke lesz a szomszédunkban, gyorsabban elérhető a közel-keleti helyzet csillapítása, és a nemzetközi politika nem egymás kioktatásává, hanem racionális, kölcsönös együttműködéssé alakul át! Azt tapasztaltam, hogy az Egyesült Államokban is nagy a bizakodás, hiszen olyan még soha nem fordult elő, hogy republikánus kihívó az összes államban vezessen, és ez az észszerűség irányába mutat. Ott ugyanúgy téma a migráció, a családokkal szembeni propaganda, amikkel szemben Donald Trump lehet az alternatíva.

Fotó: Nagy Zoltán Péter / FMH

Ezzel szemben néhány európai vezető mintha kicsit problémásabb lenne. Gondolok itt Macronra. Hogyan lehetne őt és esetleg Putyint megszólítani, hogy végre béke legyen? Vagy az Egyesült Államok teljesen kihagyhatatlan?

– Szerintem egyértelmű: az Egyesült Államok nélkül nincsen békekötés Ukrajnában! Egyértelműen látszik, hogy már az oroszok is az amerikaiakkal keresik a kapcsolatot a békekötés lehetőségének tekintetében. Szerintem Európa eljátszotta ennek lehetőségét, ellentétben a krími válság megoldásánál tett javaslatokkal, mondom ezt, mint egy európai ország külügyminisztere. Macron úr és a vele hasonló hangnemet megütő politikusok nyilatkozatait kifejezetten veszélyesnek tartom, hiszen háborús időkben nemcsak a tetteknek, de a szavaknak is hatalmas jelentősége van. Közvetlen csapatküldésről, katonai beavatkozásról filozofálni is nagyon veszélyes. Európai alakulatok Ukrajnába küldése a háború tovább terjedésének kockázatával járna. Mi, mint szomszédos állam erre sokkal érzékenyebbek vagyunk. Pár ezer kilométerrel arrébb talán könnyebben állnak e kérdéshez, ám mi ezt nem tehetjük meg. Ráadásul Macron elnök úr és a vele azonosuló vezetők teljesen szembemennek a közös döntésünkkel, ami a NATO-ban született, mely szerint meg kell őrizni azt az állapotot, hogy a NATO nem hadviselő fél ebben a konfliktusban, és mindent el kell követni azért, hogy egy NATO–Oroszország konfrontáció ne jöhessen létre!

Jó a kapcsolatunk Izraellel, de jó a kapcsolatunk a palesztinokkal és az arab világgal is. Lehet, hogy naiv vagyok, de mintha a Szentföldön a magyarokra hallgatnának. Tudunk-e mi ott javasolni bármit is, hogy a Szentföldön végre béke legyen?

– Erre mondják azt, hogy a külpolitika sokszor a művészet kategóriájába tartozik. Valóban stratégiai partnerek vagyunk Izraellel, ki is állunk mellettük, tudják, hogy számíthatnak ránk. A terrorcselekményeket a leghatározottabban elítéltük, és tudjuk, hogy a terrorizmus elleni izraeli műveleteknek Gázában a sikere nemcsak izraeli, hanem nemzetközi érdek is, mert soha ilyen terrortámadás nem ismétlődhet meg sehol a világon, senki ellen! Ugyanakkor az arab országokkal is a kölcsönösség alapjain nyugvó együttműködésben vagyunk érdekeltek. Ennek a több irányban is kapcsolatot építő külpolitikának az eredménye emberéletekben is mérhető, hiszen a katariak segítettek nekünk abban, hogy három magyar állampolgárt kiszabadíthattunk, és az egyiptomiak segíthettek abban, hogy a Gázában élő magyar állampolgárok elsőként hagyhatták el a területet az izraeli támadás előtt. Természetesen itt is a béke hangján szólunk, ugyanakkor tudjuk, hogy olyan brutális terrortámadás történt, amely magával hozta a helyzet romlását. Mi lehetünk segítségre abban, hogy ne terjedjen tovább ez a konfliktus! Ha ez sikerül, akkor egy békésebb jövőről is könnyebben lehet majd beszélni.

A külügyminiszterrel folytatott beszélgetést teljes terjedelemben megnézhetik és meghallgathatják videófelvételünkön.