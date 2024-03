A külgazdaság és a külpolitika művészet is 1 órája

Beszélgetés Fejér vármegyei beruházásokról és világpolitikai kérdésekről Szijjártó Péterrel (videó)

A Martonvásári Polgári Esték sorozat népszerű program a Váli-víz mentén élőknek. Járnak ide vezető szakemberek, ismert személyiségek, állami vezetők, miniszterek. Az ilyen disputákat telt házas közönség előtt bonyolítják le, de március 12-én jószerével a csilláron is lógtak az emberek. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt a vendég, aki lehetőséget biztosított a Fejér Megyei Hírlapnak egy exkluzív beszélgetésre. Ezt a beszélgetést teljes terjedelmében mutatjuk itt be, amelyben szó lesz Fejér vármegye beruházásairól, a sokat emlegetett akkumulátor újrahasznosításról, de beszél a miniszter az amerikai választásokról, az ukrajnai béke lehetőségeiről és nem utolsó sorban a közel-keleti konfliktus esetleges megoldásáról is.

Nagy Zoltán Péter Nagy Zoltán Péter

Fotó: Nagy Zoltán Péter / FMH

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!