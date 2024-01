Elnöki pozícióban első alkalommal tett látogatást Székesfehérvár polgármesterénél a Fejér Vármegyei Építészek Kamarájának elnöke Karé Krisztián, olvashattuk Cser-Palkovics András közösségi oldalán.

"Természetesen elnök úrral városunknak régi kapcsolata van, hiszen vele és munkatársaival dolgozhattunk például a Rendház felújításán és bővítésén is, amelyért kollégáival elnyerték a Schmidl-díjat is. Az épített környezetnek alig túlbecsülhető jelentősége van egy város szempontjából, ezért is fontos, hogy a Kamara és önkormányzatunk között harmonikus legyen az együttműködés, de ez persze igaz mindegyik szakmai szervezetre, kamarára is. Örülök, hogy Karé Krisztián elnök úrral ezt a törekvést új alapokra helyezhetjük, sok sikert kívánok neki és a megválasztott elnökség minden tagjának. Egyúttal köszönöm a korábbi elnök Németh László és a Kamara előző elnökségének munkáját!" fogalmazott a polgármester.