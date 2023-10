Ingatlanbazár 2 órája

Kettő az egyben: tudja egy helyen vállalkozását és otthonát

Ritka lehetőség: tudja maga mellett családját, miközben vállalkozását üzemelteti. Székesfehérváron kínálják ezt a különleges ingatlant, ami egy 72,5 és egy 132 négyzetméteres lakáson kívül egy 218 nm2-es műhelyt is magában foglal. Ráadásul a megközelítése is rendkívül egyszerű, akár tömegközlekedéssel, de autóval is lehetőség van az udvarban parkolni.

“TÁRSASHÁZI LAKÁSOK MŰHELLYEL! Szeretné magamellett tudni családját és egyben vállalkozását is, vagy keres jobb lehetőséget vállalkozásának, bővülne, de nincs megfelelő hely, keresi a többgenerációs együtt lakási lehetőségét? Nos, akkor ne keressen tovább, mert ezt a lehetőséget itt MEGTALÁLTA! Székesfehérár frekventált helyén 1660m2-es telken 4 lakásos társasházban , egy 72,5m2-es és egy 132.6m2-es lakás valamint a hozzájuk tartozó 218 m2-es műhely EGYBEN ELADÓ! Megközelítése a jó minőségű aszfaltozott úton lehetséges a TÁRSASHÁZ teljes udvara térkővel burkolt, az elektromoskapun belépve az udvarra balra található az első egység -üzlethelyiség, kettő lakás és a dupla garázs-előtt elhaladva érünk az eladásra kínált első lakáshoz, melynek ajtaján belépve érünk a tágas nappal-konyha-étkezőbe, amelyből nyílik a fürdőszoba és a wc.,a nappaliból a belső lépcsőn tudunk a beépített tetőtérbe jutni, ahol 2 szoba, gardrób, wc található. Tovább haladva érünk a másik lakáshoz, melynek ajtaján belépve szintén tágas konyha-nappali-étkezőbe érünk melyből jobbra nyílik a nagy tágas szoba, amelynek külön bejárata is van! Ebben az egységben található még a méretes fürdőszoba és wc is! A tetőtéri lakásrészbe külön bejáratú csigalépcsőn jutunk fel, ahol külön konyha-nappali-étkező került kialakításra ,valamint van két szoba és külön fürdő és wc is. Ehhez az egységhez kapcsolódik a 218 m2-es műhely, amely nagyon sok tevékenységre alkalmasan lett kialakítva, jelenleg asztalosipari tevékenység folyik benne. Az eladásra kínált egység 2006-ban épült, melyet 2014-ben átépítettek a jelenlegi formát elérve, minden egységnek külön villany, gáz és víz mérője van! A ház betonsáv alapra B30-sa téglából épült, a födém, vasbetongerendás, tálcás 30 cm-es szigeteléssel, a tető Baramc léces, Baramac cseréppel fedve, szalufa között 18 cm-es Ásványgyapot szigetelés, lécek között 5 cm-es Nikecell párazáró fóliával, tűzálló gipszkarton tapétával. A lakások kiváló minőségű műanyag nyílászárókkal hő és hangszigeteléssel ellátottak. Minden helyiség kiváló minőségű kerámia burkolatot kapott. A fűtésről és a melegvízről a nagy teljesítményű kondenzációs kazán, valamint a víz-teres kandalló, mely segít a fűtési költségek csökkentésében gondoskodik. A műhely csúszásgátlós lapokkal burkolt! Megközelítése tömegközlekedéssel is könnyedén lehetséges, buszmegálló 1 perc sétára található, buszjáratok: 11-es,11A, 12-es és 15-ös Parkolás az udvarban saját parkolóval, illetve a társasház elött ingyenesen lehetséges![...]” Még több remek lehetőség az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.



