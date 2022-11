A kérdésben felkerestük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, akik hangsúlyozták, hazánkban nincsenek és nem is lesznek élelmiszer-ellátási problémák, hiszen mind az elsődleges mezőgazdasági termékek, mind a hazai élelmiszer-feldolgozó ipar számára szükséges alapanyagok biztosítottak és azok is lesznek.

– A magyar élelmiszeripar, mezőgazdaság a koronavírus-járvánnyal erősen sújtott időszakban is bizonyította, hogy hosszú távon, folyamatosan képes biztosítani a lakosság élelmiszer-ellátását, továbbra sem kell majd aggódni amiatt, hogy hiány lenne az alapvető élelmiszerekből – fogalmazott válaszában a Kamara. Kiemelték, adottságai révén hazánk nemcsak önellátó élelmiszerből, de egyben jelentős élelmiszer-exportőr is, a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar pedig folyamatosan képes biztosítani a lakosság számára az élelmiszereket. Ugyanakkor hozzátették azt is, hogy az inputanyagok, az energiaárak, a szállítási költségek elmúlt időszakban tapasztalt emelkedése minden gazdasági ágazatban hatással vannak, és nem csak hazánkban. Ez pedig megnöveli az élelmiszer-előállítási költségeket is.

– A szövetségünk tagjai egyrészt a belső információkból, másrészt a hivatalos információkból, például a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara heti betakarítási naplójából tud tájékozódni. Eszerint október végéig megtörtént a hazai burgonya betakarítása, most már közel 100 százalékon áll. Ez azt jelenti, hogy közel 6500 hektárról 140 ezer tonnát takarítottunk be. Az elmúlt évek tendenciája azt mutatja, hogy ez a mennyiség körülbelül a februári időszakig szokta fedezni a magyar kereskedelmi vásárlói igényeket – ezt a választ már az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács sajtóreferensétől, Kulich Évától kaptuk. Mint mondta, eddig is minden évben történt importvásárlás, most viszont talán azért nagyobb a fókusz ezen a kérdésen, mert 10-11 százalékkal rosszabb volt a terméshozam idén, mint a tavalyi évben és a burgonyára vonatkozó ársapka bevezetése miatti magasabb érdeklődés is előrébb hozhatja a hazai betakarítású készletek elfogyásának időpontját. – Ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy számítunk arra, hogy esetlegesen jóval hamarabb elfogyhat a hazai burgonya. Minden évben importból pótoljuk a magyar fogyasztók kereskedelmi hálózati igényeihez szükséges készletet. Ezt általában németországi és franciaországi tételekből tesszük meg, de a környező országokból is importálunk – emelte ki a sajtóreferens.

Kulich Éva hangsúlyozta, hogy a gyengébb termés egész Európát jellemezte: hasonlóan, mint nálunk, minden országban kevesebb burgonya termett, az pedig egyértelmű, hogy minden ország először a saját piacát szeretné kiszolgálni. – Az olyan szövetségi tagoknak, akik korábban is és most is importálnak, lassan el kell indítaniuk ezt a folyamatot. Ugyanúgy, mint a belföldi termesztésű burgonyát, ezeket is lecsomagolva, komissiózva szállítjuk az áruházaknak ármegállapodás után – fogalmazott Kulich Éva. Mint mondta, azt gondolják, hogy előfordulhat, hogy most nehezebb lesz megállapodni az árak kérdésében, hiszen az import burgonyának alapból magasabb lesz az átadási ára, mint a hazainak, mivel egyéb rakodóköltségekkel is számolni kell. Ilyen pluszköltség például a fuvar és az árfolyamkülönbözet is.

– Úgy gondoljuk, problémát jelenthet majd az is, hogy az áruházaknak úgynevezett kötelező tartása is van – és mivel minden kiszerelésű, minden fajtájú burgonya szerepel ebben a kötelezettségben, ami szeptember 30-ig benne volt, nyilván az áruházak is minden fórumon próbálják majd ezt megtartani, hogy legyen termék a polcokon – mondta az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács sajtóreferense.