Az egyik helyen tárcsával hasítják fel a tarlót, míg a másikon éppen az utóbbi évek legrosszabb kukoricatermésének szárát aprítják miszlikbe a szárzúzók. Arról nem is beszélve, hogy hetek óta tart a 2022-es évjáratot adó szőlőszüret és emiatt szüretelőpótkocsik és a furcsa alakú szüretelőkombájnok is ki-kitévednek az utakra.

Az autóvezetők jelentős része a mai napig nem érti, hogy miért nem mennek a traktorok a termőföldön, ahelyett, hogy akadályozzák a forgalmat? A kérdésre a válasz természetesen az, hogy azért, mert közben át kellene menni más tulajdonosokhoz tartozó, esetleg már elvetett, vagy épp betakarítás előtt álló területen.

Az élet minden szegmensében fontos a figyelem és a türelem, de a közlekedésben talán mindennél jobban. Amikor egy mezőgazdasági jármű a közútra hajt, azt semmiképpen sem azért teszi, hogy a többi közlekedő ne tudjon haladni, ám legtöbben mégis ezt éreztetik a sofőrrel.

A megye déli részében, a zsíros, fekete földeken dolgozó Lajoskomáromi Agrár Cégcsoport gépek tucatjait indítja el ebben az időszakban. A vállalat munkatársa, Puskás Zoltán a türelemmel kapcsolatban elmondta: - Nyáron, az aratások idején gyakran durva a helyzet. A lassan és egymás után haladó betakarítógépek konvoja gyakran kiveri a biztosítékot. Persze az autósok álláspontja is érthető, de azt is el kell fogadnia mindenkinek, hogy vannak prioritások, márpedig a gabona aratása és lehozatala a földekről igencsak előkelő helyen áll a sorban. Most ősz van, ilyenkor a földmunkák miatt járnak a traktorok. Ezek a gépek lényegesen nagyobb sebességre képesek, mint a kombájnok, de azért mégis akadályozzák a forgalmat. A járműveink vezetői gyakran félrehúzódnak, ha van hova, hogy elengedjék a feltorlódott sort, de ennek ellenére most is akad olyan autóvezető, aki nemtetszésének ad hangot, igaz, kevesebb, mint nyáron.

A trágyahordás, a talajmunkák, különösen esős időszakban akarva akaratlanul is azt eredményezik, hogy egyre több sár kerül az aszfaltos burkolatra. A legtöbb gazda nagy gondot fordít erre, de nem mind. Puskás Zoltánt ezzel kapcsolatban is kérdeztük. A szakember elmondta: - Mi csak akkor hordjuk ki a sarat, ha a munkát nem tudjuk elodázni, hiszen nem célja senkinek sem a sárfelhordás. A legjobban úgy lehet ellene védekezni, hogy nem megyünk ki dolgozni, viszont mennünk kell, ezért a probléma elhárítására is fel vagyunk készülve. Ha megtörténik a sárfelhordás, indul a rakodógép, sőt, mivel az úttest mosására alkalmas gépünk is van, így a munka végeztével helyreállítjuk az eredeti állapotot.

A lajoskomáromi cég munkatársától azt is megtudtuk, hogy a földutak bevezető szakaszai jobb helyeken sárrázókkal vannak ellátva. Ezek egy olyan 20-50 méteres szakaszt jelentenek, ami szilárd burkolattal van még ellátva. Ez sokat és hatékonyan segít a sárfelhordás megelőzésében.