A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) alelnöke elmondta, hogy büszke arra, hogy negyedik alkalommal választotta a NAK Mezőfalvát az esemény helyszínéül és hogy a kiállítás megtartása kifejezetten hasznos Mezőfalva számára is, hiszen így könnyebben el tudják sajátítani a kiállításon felhalmozott tudást a helyiek. Zászlós Tibor emlékeztetett: – Rendkívül fontos a tudás és az összefogás. A tudásról azt mondom, hogy a cselekvés nélküli tudás álom, a tudás nélküli cselekvés rémálom. Az összefogásra jó példa az, hogy a különféle szakmai, szakmaközi szervezetek, valamint az állami szervek összetartanak és ennek folyományaként a minisztérium nyitott fülei meghallják a gazdák szavát. A változó körülmények, az emelkedő árak miatt is fejlődni kell, de a fenntarthatóság miatt is. Arról nem is beszélve, hogy a természetvédők immár a növényvédő-szerektől akarják megvédeni a növényeket és nem a rovarok vagy a gombák kártételétől.

Harsányi Zsolt, a Mezőgazdasági Eszköz-és Gépforgalmazók Országos Szövetségének elnöke úgy fogalmazott: – A fejlesztést nem érdemes halogatni, mert rossz géppel, hiányos ismeretekkel, kis kapacitással, és ebből fakadóan az optimális időből kicsúszva nem lehet jó munkát végezni.

Győrffy Balázs, a NAK elnöke is mondott pár szót a felszaporodott hallgatóságnak: – Ötödik esztendeje szervezzük meg ezt a napot és igyekszünk eleget tenni a kiállítók és az érdeklődők elvárásainak. Idén az innováció jegyében telik a rendezvény, de az innováció csak akkor ér valamit, ha bekerül a gyakorlatba. A 40 hektáros rendezvényen ennek sem lesz akadálya.

Jakab István, a MAGOSZ elnöke megemlítette, hogy a közeljövő fejlesztési stratégiájának fontos eleme a felszíni vizek megfogása és tartalékolása, hiszen a korszerű vízgazdálkodás segítségével hatékonyabban tudnak dolgozni a magyar gazdák.

Feldman Zsolt köszöntő beszédében felhívta a figyelmet: – A tavaly elindult megújuló vidék, megújuló agrárium programban az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés és az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása elnevezésű felhívásokra összesen 1,2 millió hektárnyi földterület került be, ebből 940 ezer hektár szántóföld. A mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár hozzátette: -A felhívások sikere érdekében támogatást ad a tárca hétezer helyspecifikus, precíziós gazdálkodásra alkalmas erő- és munkagép vásárlására, amellyel az érintettek versenyképességét és a fenntarthatóságot segítik.

Feldman kitért az innováció fontosságára, rávilágítva arra, hogy már nem érdemes a megszokás talaján maradni, vagyis már nem lehet úgy gazdálkodni, ahogy azt korábban megszoktuk, mert állandó megújulásra van szükség.

A mezőfalvai rendezvényen szerdán és csütörtökön is hasonló a műsor, vagyis a kéthektáros állógép-kiállítás mellett mozgó gépbemutató is van, melynek segítségével munkavégzés közben ismerhetik meg a látogatók a legmodernebb gépeket, eszközöket. Természetesen idén sem marad a közönség fajtabemutatók, mikroparcellás és demóparcellás növénytermesztési bemutatók nélkül. De felszáll többször a mezőgazdasági helikopter éppúgy, mint a szintén permetezéshez használt drónok egész sora. A hátsó traktus nagyobb felületein óriástraktorok húznak hat méternél is szélesebb eszközöket, míg a színpad szomszédságában 25 méteres talajszelvény-bemutatót láthat a közönség, arrébb pedig a NAK enged betekintést a már évek óta hatékonyan működő jégkárelhárító rendszer rejtelmeibe.