Ahogy arra szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelükben rávilágítottak, az idén június eleji nagy sikerű kiállításhoz már tavaly ősszel többfajta árpát, búzát, repcét elvetettek, valamint tavasszal borsót, kukoricát is, kétszáznál több facsemetét ültettek. A növényeket pedig végig gondozták, hogy a különféle bemutatókon már érdemben láthassa őket a szakmai közönség. A már földben lévő lucerna, méhlegelő sávok és szegélyek, fák a következő években is a rendezvény elemei lesznek. A NAK a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége (MEGFOSZ) közreműködésével rendezte meg az ország legnagyobb szántóföldi kiállítását.

Az AgrárgépShow több mint 40 hektáros területen várta az agrárszakembereket, agrárdiákokat; az eseményre ezúttal is ingyenes volt a belépés. A rendezvény széles körű tájékozódási pont a gazdálkodóknak, agrárszakembereknek, és a gépbemutatók mellett termesztéstechnológiai újdonságokkal, valamint a fenntartható gazdálkodást segítő megoldások bemutatásával is készültek a szervezők, de a korszerű öntözés, az erdőgazdálkodás is szerepet kapott, drónbemutatók is voltak. A nagyszabású rendezvényen a gazdálkodók közvetlenül szerezhettek naprakész információkat, amelyek segítik őket a fejlődést biztosító döntések meghozatalában.

A látogatók közelről nézhették meg az ültetvényeken fejlődő korszerű növényfajtákat, ismerhették meg az új öntözési technikákat és a gépeket, továbbá a gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen szakmai, pályázati, továbbképzési információkat gyűjthettek a NAK szakértőitől. A rendezvény mindkét napján bemutatkoztak a gyakorlatban a legújabb nemesítési és kutatási eredmények, nagy és biztonságos termést ígérő fajták, hibridek; a munkaeszközöket, gépeket, gépkapcsolatokat hétköznapi, szántóföldi körülmények között, akcióban volt lehetőség megtekinteni és akár ki is próbálni. A NAK válaszában arra is kitért, hogy a rendezvényt megelőző hónapokban több mint 10 hektáros területen vetettek, ültettek el különféle növényeket.

Termesztéstechnológiai bemutató keretében húsznál többféle fajtát vetettek el már tavaly ősszel (őszi vetésű kalászosokat – árpát, búzát, repcét), de mellette tavasszal kukoricát, borsót, napraforgót is. Ezeknél az inputanyagok, főképp a különféle növényvédő szerek, növényvédőszerkombinációk, termesztési technológiák hatásait mutatták be. Érdekességképpen azt is prezentálták, mi történik egy növénnyel, ha nem kap védelmet a kártevők, károkozók ellen, illetve ha nem irtják a gyomokat. A korai vetés és a késői vetés hatásait is ismertették, mindemellett további mintegy húszfajta növénnyel (kalászosok) fajtabemutatót is tartottak, itt az egyes árpa- és búzafajták előnyös tulajdonságait szemléltették, a gabonakutató intézettel együttműködve.

A növényeket az elmúlt hónapokban mindvégig gondozták, öntözték, kapálták, idegenelték. A kamara továbbá kiemelte, hogy fenntarthatósági tanösvényt is kiépítettek. Ennek szántóföldi növénytermesztési részén egyebek közt bemutatták, hogy az agrár-környezetgazdálkodási programnak és az agrárökológiai célprogramnak is megfelelően hogyan alakítható ki három egymást követő évben a vetésszerkezet. A gyakorlatban három év három vetésszerkezete volt látható. Továbbá agrárerdészeti rendszert is szemléltettek, fásított szántóterületet, illetve erdőtelepítési, valamint fásítási bemutatót is tartottak. Előzetesen mintegy 230 fát ültettek el, több mint tíz fajtából. A szántóföld melletti erdősáv hatásait a következő tíz évben is be tudják itt mutatni. A szervezők számos pozitív visszajelzést kaptak a kiállításra kilátogatóktól, miszerint ilyen mértékben és alapossággal csak ritkán találkoznak gyakorlati bemutatóval, amit a 11 ezer négyzetméteres állógépes és a számos gépkapcsolatot munka közben bemutató mozgógépes program is kiegészített.