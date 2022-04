A Prosperis Alba Kutatóközpont (ProA) és a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa (BCE SzC) műhelykonferenciát tartott tegnap, amelyen a jövő munkaköreiről értekeztek.

Veres Richárd, a ProA tudományos munkatársa előadásában előrukkolt néhány olyan szakmával, amely közül a bevezetőben jelölt kisdiákok kétharmada „válogathat”.

Egyes jövőbeli szakmák csírájukban már jelen vannak, fejtette ki Veres.

Az egyik ilyen a Talent Acquisiton Specialist: ennek az emberi tehetség megtalálása a lényege, pontosabban annak felfejtése, hogy egy adott személyben milyen tehetség lakozik. Alighanem lesz majd magyar megnevezése, ha már jobban elterjed. Máskülönben lehet, hogy nem lesz: a jövő szakembereinek ugyanis mindenképpen tudnia kell angolul.

Egy másik jövőszakma a DevOps engineer, amely a fejlesztői és üzemeltetői informatikus munkák összekapcsolása. Az RPA specialist egy harmadik, más ismert jövőszakma: irodai folyamatok automatizációjában jártas szakemberek a művelői. A drónpilóta is egy már csírájában jelenvaló jövőszakma.

A mentális egészséget támogató munkakörök sora is bővülhet, illetve a jövőben lehetnek majd mások mellett okosotthon-, illetve fenntarthatósági-szakértők is.

Az eseményen részt vett Cser-Palkovics András polgármester is, aki rámutatott, az oktatási rendszernek olyan képességekkel és készségekkel kell felvérteznie a diákokat, hogy az új típusú munkakörök betöltésére is alkalmasak legyenek. Ősz Rita, a BCE SzC rektori megbízottja sok más mellett arról beszélt, hogy a terjedő digitalizációtól, automatizációtól, robotizációtól félni nem kell, noha megérti, hogy sokak – mint az ipari forradalom népe – féltik munkahelyüket a gépektől. Ahogy egyes munkakörök eltűnnek, úgy más munkakörök életre kelnek.

Csanády László, a ProA ügyvezetője egy nemzetközi kutatásból vett érdekes adatot közölt: a világ munkavállalóinak csupán 12 százaléka tud azonosulni a munkahelyével… No, ha ez igaz, akkor jöjjenek végre a jövő munkakörei!