A legutóbbi testületi ülésen a város közgyűlése elfogadta a városgondnokság 2022. évi üzleti tervét: a társaság tevékenységei az idei évben tovább bővülnek, gyarapodnak.

Az új kihívások mellett korábbi feladataikat továbbra is ellátják, így egyebek mellett a helyi tömegközlekedés menetjegy-ellenőrzését is, ám érdemes hangsúlyozni, a pótdíjakból a társaságnak nem származik értékelhető bevétele. Ennek oka, hogy a kiszabható bírság díjtétele olyan alacsony mértékű, hogy az még az önköltség megtérülését sem biztosítja.

Ami a fejlesztéseket illeti, a 2017-ben indult útfejlesztési program idén is folytatódik, mintegy 600 millió forintból. A projekt részeként elvégzik az elengedhetetlenül szükséges városrészi útfelújításokat, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedést javító beruházások is megvalósulhatnak.

A közvilágítás korszerűsítése a második üteméhez érkezik, mely során hozzávetőlegesen 350 darab LED kicserélése valósulhat meg. A projekt legfőbb célja az energiatakarékos üzemeltetés.

A sportlétesítmények állapotának fenntartására és javítására idén 33 millió forintot fordít a társaság. Ez érinti a Csitáry G. Emil Uszodát, a Bregyó Sportcentrumot, valamint a First Field pályát.

A velencei bentlakásos tábor sikeres korszerűsítését követően két ütemben létrejöhet a Bregyó-közi napközis tábor helyszínének felújítása is. Az első ütem idei megvalósítása 50 millió forint költséget jelent.

A város virágosítása több mint 2 ezer négyzetméteren történik, nagyságrendileg 86 ezer növény felhasználásával. – Ezen tevékenységünk eredményét a Virágos Magyarország zsűrije is évről évre díjazza, ezért is gondoltuk úgy, hogy 2022-ben az Entente Florale Europe nemzetközi versenyen is megmérettetjük magunkat. Nagy hangsúlyt fektetünk a város zöldfelületének növelésére, a levegő tisztítását segítő fák megóvására, gondozására – olvasható a tervek között.