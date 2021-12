A fenti, megyénkre vonatkozó számok a Nemzeti Agárgazdasági Kamara Fejér Megyei Igazgatóságán tartott csütörtöki sajtótájékoztatón hangzottak el annak kapcsán, hogy a Gazdasági Versenyhivatal nemrég a teljes hazai műtrágyapiacot érintő kartellezést tárt fel, és 14,1 milliárd forintos bírságot szabott ki a kartellezőkre. A GVH vizsgálata szerint több hazai szereplő, köztük kiemelten a Nitrogénművek Zrt. és vállalatcsoportja hét éven át jogsértő módon akadályozta az árversenyt, valamint az importot – mondta el Varga Imre István, a NAK megyei szervezetének elnöke, aki azt is kifejtette, a műtrágyázás alapvető fontosságú a növénytermesztésben. Az elmúlt időszakban a gáz világpiaci árának tízszeresére történt növekedése miatt azonban a műtrágya ára négyszeresére emelkedett. A drágulást pedig a hazai kartellezés tovább növelte. Mind­ezek következtében a gazdák a szokásosnál kevesebb mennyiségben vagy egyáltalán nem vásároltak műtrágyát.

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke hozzátette: mindez azért gond, mert a kevesebb mennyiségben kiszórt műtrágya alacsonyabb terméshozamokat eredményez, ezzel együtt növeli a termelés költségeit, ami így aztán hatással van az élelmiszerárakra is. Vagyis a műtrágya árának felsrófolásával – legfőképpen a hazai nitrogéngyártás legnagyobbja, a Nitrogén Zrt. és annak tulajdonosa – Bige László nemcsak a gazdák, de a fogyasztók zsebéből is hatalmas összegeket vett ki. Győrffy kiemelte, a NAK és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége ezért is üdvözli a versenyhivatal fellépését és a kiszabott bírságot. Ugyanakkor abbéli reményét is kifejezte, hogy a jövőben nemcsak a büntetésre, de a megelőzésre is lesz lehetőség, hiszen a vidéki Magyarország olyan erőforrás, amelyet nem kizsigerelni kell, hanem inkább építeni rá.

A NAK elnöke szerint azt a kérdést is fel kell tenni: mi történik a Bige által kicsalt pénzzel? Nos, a választ maga a Nitrogénművek Zrt. tulajdonosa adta meg, aki korábban azt nyilatkozta, annyi pénzt ad az ellenzék miniszterelnök-jelöltjének, Márki-Zay Péternek a kampányára, amennyit az akar – hangzott el a sajtótájékoztatón.