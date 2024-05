Miközben ezen a szombaton és vasárnap Fa Nándor a magyar tengeren felügyeli és értékeli az általa alapított Kétszemélyes Balatonkerülő Vitorlásverseny mezőnyét, mentoráltja, Weöres Szabolcs hétezer kilométerrel odébb felkészült a Vendée Globe előtti utolsó nagy kvalifikációs kihívás teljesítésére. Ez lesz egyben a jelöltek számára az utolsó olyan esemény, amelyen a kapitányok mérföldeket gyűjthetnek. Az elmúlt időszakban Weöres Szabolcs két társával minden nagyobb gond nélkül áthajózta a vitorlást a franciaországi Les Sables d’ Olonne-ból New Yorkba. Útközben elvégezték a még szükséges beállításokat és javításokat, és Szabolcs elégedetten üzenhetett haza a Nagy Almából: „A hajó rendben van, vitorláink elkészültek!”.

Weöres Szabolcs elégedett lehet, hiszen jó állapotban indulhat el utolsó kvalifikációs útjára

Fotó: Szabi Ocean Racing

Elégedettsége azóta csak fokozódhatott, hiszen csoportelsőként végzett azon a bemutató versenyen, amit a lélegzetelállító panorámájú New York-i öbölben tegnap elsősorban a szponzorok és a közönség kedvéért rendeztek meg. „A gyenge szélben az öreg hölgy az A3 gennakerrel csodálatosan suhant el a modern foilerek mellett. A csapatnak is szeretném megköszönni a mai napot. Mindenki kiválóan teljesített!”, értékelt a magyar hajós a Manhattani-öbölben.

A kép bal felső sarkában a magyar hajó: Weöres Szabolcs csoportelső lett az öbölben rendezett rövid bevezető versenyen

Fotó: New York Vendée

A Szabadság-szobor lábánál lebonyolított látványos „Vendée Liberty Show” után az érintett tengerészek május 29-én, szerdán (európai idő szerint 20 órakor) hagyják el New Yorkot, hogy versenyben elérjék a Vendée megyei Les Sables d’ Olonne-t. Az első ilyen kihívást 2016-ban az a 47 éves francia hivatásos tengerész, Jérémie Beyou nyerte meg 9 nap, 16 óra 57 perces idővel, aki négyszer is ott volt már a Vendée Globe-on. Győzelme óta ez a mostani csak a második New York Vendée lesz. Az eltelt évek alatt annyit fejlődtek az IMOCA-osztályú 60 lábas hajók, hogy nem kockáztat sokat, aki azt mondja, ezúttal ennél kevesebb idő is elegendő lesz a legjobbaknak ahhoz, hogy átszeljék az Atlanti-óceánt. Rövidesen meglátjuk.

Gyönyörű helyen a New Europe, amelynek annak idején Vargha Tamás államtitkár, Székesfehérvár országgyűlési képviselője vállalta el a keresztapaságát

Fotó: New York Vendée

Szerdán tehát a nagy cél előtti utolsó kötelező megmérettetés teljesítését kezdi meg a magyar hajós. Így aztán miután Fa Nándor kiértékeli a balatoni versenyt, mindjárt figyelheti, miként halad a legjobbak mezőnyében mentoráltja „jó széllel francia partra”. De figyelemmel kísérheti a sok nagyszerű sportember és csúcstechnológiát képviselő IMOCA-osztályú vitorlás mellett Conrad Colmant is, akivel egy hajóban versenyzett tíz évvel ezelőtt a Barcelona World Race-en. Láthatja korábbi hajóját, az ex-Spirit of Hungaryt belga kormányosával, Dennis van Weynbergh-el a fedélzetén. Aki pedig vele együtt szurkolna a magyar óceáni hajósnak, a verseny honlapján követheti majd a mezőny útját: https://www.newyorkvendee.org/la-course