Ahogy azt Pats Krisztina, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatalának Fejér vármegyei regionális irodavezetője elmondta, a tájháztalálkozót és konferenciát kétévente rendezik meg a miniszterelnökség rendszeres támogatásával. Fejér vármegyében tíz nemzetiségi tájház létezik, közülük ezúttal hét – Gánt, Etyek, Szár, Újbarok, Vértesacsa, Vértesboglár és Mány – képviseltette magát a szombati eseményen, melynek középpontjában ezúttal a viselet állt. A délelőtti konferencián előadások hangzottak el többek között a Buda környéki sváb viseletről, a szári és az újbarki népviseletről, de olyan izgalmas téma is terítékre került a tatai német nemzetiségi múzeum időszaki kiállatása kapcsán, mint az alsónemű, amiről általában kevés szó esik. Bachmann Katalintól megtudhatta a hallgatóság például azt is, hogy a gyerekek viseletéhez nem tartozott alsónemű, a fiúk és a lányok is szoknyát hordtak, ami alá – praktikus okokból – nem adtak rájuk semmit, még pelenkát sem.

A svábok által hordott alsóneműket Tatán meg is lehet nézni

Fotó: zentrum.hu

A délután színfoltja a népviseleti divatbemutató volt, melyet a tájházak bemutatkozását követően az etyeki Német Nemzetiségi Tájház udvarán, tehát autentikus környezetben tartottak meg. Ezen felvonult a megye „színe-virága”, amit akár szó szerint is lehet érteni, hiszen a hazai németség sötét színei – szürke, fekete, zöld, barna – mellett az etyeki asszonyok élénkszínű szoknyái és virágos hátú mellényei valóban színt vittek a délutánba.

– A rendezvény ismét nagyon jól sikerült, sok pozitív visszajelzést kaptunk, ami egyértelműen azt üzeni számunkra, szükség van rá! Már most nagyon várjuk a következőt, amiről – mivel csak két év múlva esedékes – egyelőre nagyon korai lenne bármit is mondani – mondta Pats Krisztina.