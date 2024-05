Szerencsére sokakat megszólított a kislángi 12 éves kisfiú története , aki sajnos nagy csatát vív az élettel! Bécinek leukémiája van, amit gyógyszerekkel és kemoterápiás kezeléssel gyógyítanak, ám ízületei annyira elgyengültek, hogy csak elektromos székkel tud csak hosszabb távokat megtenni.

Jakabné Szilvia, aki maga is szívén viseli a kislángi gyermek sorsát ismét összefogásra buzdította többedmagával a környéken élőket, hogy anyagilag is támogatni tudják a beteg kisfiú családját. A retro discoba sokan tették tiszteletüket, így összesen 198 ezer forintot sikerült összegyűjteni, amit már át is adott a mátyásdombi édesanya:

– Ez a kisfiú egy harcos, egy hős és mi nem engedjük el a kezét, vele együtt harcolunk! Örülök, hogy sokan ugyanígy érezték és eljöttek, játszottak, tombolát vettek, táncoltak Béciért! A szervezők nevében mondhatom, köszönjük szépen a két Dj fiúnak, Erdei Zoltának és Gergely Burainak a szuper hangulatot és az önzetlen segítséget, a mátyásdombi önkormányzatnak, hogy biztosította a helyszínt. Mindenkinek hálásak vagyunk, hogy ilyen, vagy olyan formában hozzájárult ehhez a szép összeghez, amit a hét elején, pünkösdi ajándékként át is adhattam Molnár Gréta SZMK elnökkel együtt Béciéknek Kislángon. Külön köszönöm Fazekas Nórinak, a 10 éves kislánynak, aki a zsebpénzét ajánlotta fel. Természetesen nem fogjuk elengedni Béci kezét ezután sem – nyilatkozta a FEOL-nak Jakabné Szilvia.