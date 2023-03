Hogy jött ez az ötlet, az indíttatás, hogy segítsen, segítsenek?

– Először is egy édesanya keresett meg, Kajfis Zsanett! Én már szerveztem több bált és sütinapot is beteg gyerekeknek, így tanácsot kért. Tehát a főötlet Zsanié volt! Igyekeztem útmutatót mutatni neki, de idővel kiderült, hogy több embert kívánó feladatról van szó. Aztán ahogy megismertem Bécit, már én is segíteni akartam és beleástam magam a szervezésbe. A "régi" csapatot hívtam segítségül úgymond, akikkel már több hasonló rendezvényt szerveztem. Felkerestem Jakab Róbertet, Jakab Hannát, Sziliznicsenkó Lajost, Orbán Beátát, Kléber Szimonettát és Juhász Borbálát, akik egyből kötélnek álltak.

Jakabné Szilvia és családja, valamint barátaik összefogtak a nemes célért.

Forrás: Interjúalany

A „Váltsd Valóra Te is Egy Beteg Gyermek Álmát" csoportban több beteg gyereket láthatunk. Miért éppen Béci?

– Válasz eléggé kézenfekvő: személyes érintettség. A lányom és Kajfis Zsanett (tőle származik az ötlet!) gyerkőcei ugyanúgy a kislángi iskolába járnak. Ők meséltek Béciről, ami nagyon szíven ütött! Igen van több beteg gyermek is és bár tudnánk segíteni mindegyiken, de nem tudunk! De ha már egynek is sikerül, máris szebben kel fel a nap. Zsani tartja a nagymamával a kapcsolatot és így tájékozódunk a fejleményekről. Innen értesültünk róla, hogy pontosan, mi történt: Megfázásos tünetek után egyszer csak bedagadt mindkét keze Bécinek, fogni sem tudott. Vért vettek tőle, amiből kiderült, hogy akut limfoid leukémiája van. Azonnal megkezdték a gyógyszeres kezelését, de általános állapota azóta sem engedte meg, hogy legalább egy kicsit hazamehessen. Teljesen kiszakadt eddigi életéből, távol van a családjától, barátaitól. Megszenvedi a néha fájdalmas, sokszor "csak" kellemetlen, de számára félelmetes vizsgálatokat, beavatkozásokat, infúziókat.

Ha jól tudom, nagyban folyik az Ön által említett jótékonysági rendezvény szervezése.

– Igen! Most szombaton sütivásár (9:00-12:00, Matyásdomb, művelődési ház), április 8-án jótékonysági bál! Azt el kell, hogy mondjam, hogy az iskolában nagyon sokan szeretik Bécit, mert egy jóravaló, illedelmes mosolygós kisgyermek. Pár hete Kislángon volt sütinap, ott még a gyerekek is vitték a zsebpénzüket, hogy tudjanak segíteni. Szombaton, itt Mátyásdombon is lesz egy, ugyanúgy Béciért! Fellép a On Beat zenekar, sőt itt lesz a sokak által kedvelt Andi bohóc is és még arcfestés is várja kicsiket és nagyokat. Itt szeretnénk az önkormányzat és a polgármester segítségét megköszönni, hogy biztosítottak nekünk a művelődési házat! A jótékonysági bál április 8 -án Mátyásdombon lesz, ahol Dudar Feri fog zenélni és nagyon értékes tombola nyeremények lesznek. A büfét a Balatonvilágosi Bisztró csapat adja és a bevételt felajánlották a nemes ügyért. Tehát aki eljön nemcsak jól fog mulatni, de segíteni is tudja a leukémiával küzdő Bécit! A munkatársaink és a mátyásdombiak már nem először mutatták meg önzetlen segítségüket!