Az ünnepelt 1934. április 8-án született Hatvan mellett, Nagytelken. Általános gépésztechnikus végzettséget szerzett, majd Budapesten élt és dolgozott, ott alapított családot is. Feleségével egy gyermeket neveltek fel, két unokájuk és öt dédunokájuk született. A fővárosban a köröndön lakott, egy házban Kodály Zoltánnal, aki mindig szívélyesen, barátságosan elbeszélgetett vele. Mindig társasági ember volt, a család és a munka mellett rendszeresen sportolt, leginkább focizott, de táncklubba is szívesen járt. Az aktív, munkával töltött éveket aktív nyugdíjas évek követték.

Székesfehérvár Önkormányzata és polgármestere nevében Kovács Zsoltné, a városrész önkormányzati képviselője ajándékcsomaggal, a miniszterelnök által aláírt emléklappal és jókívánságokkal köszöntötte az ünnepeltet

Fotó: Varju Zoltán Mihály

Ebben az időszakban nyílt egy új fejezet életében, amikor feleség halált követően néhány évvel egy nyugdíjas kluboknak szervezett találkozón megismerkedett jelenlegi párjával és városunkba, Székesfehérvárra költözött. Egyedül nem jó élni, az embernek minden korban szüksége van egy társra, akivel megoszthatja gondolatait, tartalmasan töltheti el idejét, vagy csak úgy „lógathatja a lábát” – mondja Gyula bácsi. Még ma is szívesen táncra perdül, és vallja: „Bármit is hoz az élet, nem szabad bezárkózni, keresni kell a társaságot. A fiatalok társaságát, hiszen közöttük mi magunk is megfiatalodunk.”