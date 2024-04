Az előkészületek már javában zajlanak, ahogy azt a Szentmiklósi Borkedvelők Egyesületének elnökétől megtudtuk, már alig várják, hogy holnap délelőtt 10 órakor kezdetét vegye a pincetúrával és ínycsiklandó ebéddel összekötött télbúcsúztató, tavaszköszöntő eseményük. A versenyre szánt nedűket húsvét hétfőn, illetve kedden lehet leadni, de befogadtak még néhány időn túli nevezést is.

– Közel 150 borminta érkezett, ami igen tisztes mennyiség a tavalyi év termésszűkéhez mérten. A fehérboroknál a legtöbb az Irsai Olivér és az Olaszrizling. Emellett számos fajta; Chardonnay, Sauvignon Blanc, Aletta, Szürkebarát és sok vegyes fehér érkezett. A vörösöknél az Otelló, illetve az Otellóval házasított vegyes bor a sláger, de van Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Zweigelt, Merlot is nevezve, illetve több Cuvée is. Annyi bizonyos, hogy a 12 fős ítészeknek nem lesz könnyű dolguk – emelte ki Lengyel István egyesületi elnök, aki elárulta, zsűri összetételét is.

Péntek délután állítják a sátrat a Rádi-dűlőben.

Fotó: Egyesület

– A zsűri elnöke Herczeg Gyöngyi lesz az Észak-Tolnai Hegyközség elnök asszonya, míg az ítészek többi tagja a környező településekről érkeznek: Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony (3 fő), Dunaföldvári Szent Rókus Borlovagrend (2 fő), Enyingi Borkedvelők Rendje (3 fő), Soponyai Borrend (1 fő), Enying Öreghegyi Borbarátok (1 fő), illetve Lepsényből is érkezik még egy ítész.