– Immáron harmadszor rendezzük meg a borversenyünket az egyesület szervezésében, de maga a sárszentmiklósi bormustra már több mint 20 éves múlttal rendelkezik, ahol a környékbeli borászok találkozhatnak. Nemcsak Sárbogárdról, Sárszentmiklósról, de Adonyból, Nagylókról és Kálozról is szoktak érkezni finomabbnál finomabb nedűk, hogy egy pincetúrával és ínycsiklandó ebéddel összekötött télbúcsúztató, tavaszköszöntő eseményen együtt ápoljuk múltuk örökségeit – emelte ki Lengyel István egyesületi elnök, aki egyúttal felhívta a borászok figyelmét arra is, hogy a bormintákat húsvét hétfőn, illetve kedden lehet leadni 16 és 20 óra között a Handa pincében, mivel a verseny napján már nem tudnak borokat átvenni.

Elárulta azt is, személy szerint már nagyon várja a rendezvényt, hiszen a jó hangulat ezúttal is garantált.

– Nagy öröm tavasszal kijönni a természetbe, tenni-venni, közben jólesik egy pohár borral koccintanunk a régi és új szakmabeliekkel. Szerencsére elmondhatjuk magunkról, hogy a környék, térség borai jók, azok rendszerint jó minősítéseket is kapnak a versenyeken. A helyi termelésű szőlőkből készült fehérborok általában vegyesek, de megtalálhatók a fajtaborok is a helyi kínálatban mint az Irsai Olivér, Cserszegi fűszeres, Generosa, de a gazdák vásárolnak szőlőt, így elég gazdag a választék. A vörösborokból az Otellók dominálnak, ezekből igen jó minőséget képviselünk a régióban, de mellette a vegyes vörösek, illetve Kékfrankos, ami több gazdánál is terem. Tavaly rekordszámú borunk volt, 180 feletti minta, ám idén valószínűleg kevesebb lesz, a tavalyi termésszűke miatt. Én egy vegyes fehérrel, egy Chardonnay-al és egy Alettával tervezek indulni. A tavalyi legjobb helyi borok: fehér - Huszár Gábor Aletta, rozé - Handa Csaba Kékfrankos rozé, vörös - Hollósi Géza Otelló – fűzte hozzá.

Lengyel István egyesületi elnök kérdésünkre elárulta, hogy az idei évről még nehéz jósolni, a múltheti fagyok reményei szerint még a szőlőt nem érintették, így okkal lehetnek bizakodóak az idei terméssel kapcsolatban.