Az Aberdeen felé induló vonatban bőven akad hely. Nézelődnék, de mivel már besötétedett, nem látok semmit az ablakon keresztül, pedig lenne bámészkodni való bőven, hiszen a tengerpart ezen a vidéken különösen tele van csipkézett, vadregényes sziklákkal, nekirohanó morajló hullámokkal, olyan kápolnákkal, hogy láttukra szinte hallom a dudaszót – ám mindezt itt és most elrejti előlem a köd és a koraest. Két nemzeti viseletbe, azaz kiltbe, skótszoknyába öltözött derék helybéli foglalja el tőlem átellenben, a folyosón túl lévő két ülést, derekukon ott a jellegzetes tarisznya, sapkájuk, cipőjük is olyan, mint amilyennek lennie kell. De nem whiskyt vagy sört isznak, inkább egy üveg vörösbort vágnak ki maguk közé a kis vasúti asztalkára, és mire másfél óra múltán begördülünk az Északi-tenger olajtermeléséből élő kikötővárosba, már nyoma sincs az üvegben semminek. Kihúzom magam, ez nemzeti büszkeség a bor mellett.

Arra gondolok, mennyire fontos és természetes náluk is a hagyomány, a jelkép és a viselet, azaz maga a skót nemzeti identitás. Aztán eszembe jut: ha két magyar felülne egy fővárosi villamosra betyár viseletben, biztosan gúny tárgyává tenné őket valamelyik libernyák értelmiségitől feltüzelt nyikhaj, egy olyan, akinek – legújabban, vagy ismét –, egy Péter nevű politikai pszichopata lett a példaképe. Ilyen ellenfelek jutottak nekünk.

Az igazság az, hogy a legtöbbünknek – mindazoknak, akik nem egyetemen tanultak történelmet –, a skót nemzeti szabadságharcot Mel Gibson Rettenthetetlen című filmje hozta közel annak idején. Értékes alkotás lett a nyíltan vállalt kereszténysége miatt kiközösített ausztrál színész munkája azzal együtt, hogy nem stimmelt a harcosok ruhája: ugyanis olyan kiltet, amit az útitársaimon is láttam, nem hordhattak még akkor, hiszen a plédszerű viselet csak a 16.-17. században terjedt el arrafelé. William Wallace története pedig sokkal korábbi. De ez a nagy lényeget tekintve tökmindegy.

A felvétel annyira idillikus, hogy könnyen elfelejthetjük a sok vért, amit a skót hazafiak az évszázadok során kénytelen voltak feláldozni puszta megmaradásukért

Fotó: Tihanyi Tamás

Mert ne szaladjunk ennyire előre. Ott vagyok, ahová sok éve vágytam: Skóciában, a szélfújt, szellemi értelemben ma is druidák uralta Felföldön. Egy igazi halászfaluban igazi kocsmát akarok látni, és lám, a szaglásom nem hagy cserben – hiszen vidéki hírlapíróként több évtizeden át csiszoltam ezt a tudásomat szép hazámban –, ezért gyorsan találok is ilyet. Éppen olyan, mint amit elképzeltem. Feltűnően régóta semmit sem költöttek a berendezésre, mert ez nem afféle turistáknak való, elegáns pub. A szőnyeg fényesre kopott, majdnem minden szék másik fajta, a pulton az előző estéről még ott maradtak a használt poharak és a takarítószerek, a tévében egy futballmérkőzés képei villódznak: hajrá, Aberdeen! Tényleg, mintha otthon lennék, csak nálunk másik a csapat. Nálunk hajrá a Vidi!

Mindössze ketten vagyunk vendégek, de aztán a skót felföldi – egy piros arcú, vörös hajú igazi highlander – biccent és magamra hagy a tulajjal. Akitől szigorúan azt a sört kérem, amit a helyiek isznak, és nem csalódom: kevés szénsav, sok erő és áttetsző, karamell színű ser ad bátorságot a holnaphoz. Nem lep meg, amikor a kocsmáros kisvártatva mellém telepedik beszélgetni. Finoman szólva erősen és egyre inkább töröm az angolt, ő pedig még jobban a magyart, de néhány alapvetést azért így is megfejtünk egymás életéből. Látom, hogy furcsán áll a keze, félre görbült a szája: ezek egy szerencsésnek mondható szélütés nyilvánvaló nyomai. Amikor megtudja, hogy magyar vagyok, azonnal az ukrajnai háborúra tereli azt a kevés szót, amit használni tudunk, hiszen neki onnan nézve már majdnem frontvonal vagyunk. És mint kiderül, a nőt, aki utoljára elhagyta (talán ezért volt a szélütés) Olgának hívták és orosz.

Örömmel nyugtázom, hogy a tulaj egyáltalán nem osztja az ukránbarát brit álláspontot, és erre személyes oka van. Elmeséli, hogy Olgát, orosz barátnőjét sokat zaklatták, még az utcán is megjegyzéseket tettek rá, és ezt ő ki nem állhatta. Elmondom, hogy kilencszer jártam a háború kitörése óta Ukrajnában, főként Kárpátalján, és nem úgy fest ez a szomorú történet, ahogyan azt a nyugati média mutatja. Hümmög, aztán témát vált, elmondja, hogy egyedül vezeti a kocsmát, aminek ugyan csak tizenöt éve tulajdonosa, de amely már 1860 óta oltja a kis skót halászfalu népességének szomját. Nem akarom megsérteni, ezért még kérek egy whiskyt, de nem az ismert márkák közül választok, szigorúan helyit kóstolok meg ebből is. Kis pohárban teszi elém a füstös italt – már a mozdulata is olyan, mint egy öreg álom –, és vizet löttyint rá. A sirályok egymás szavába vágnak odakint, mi magunk hallgatunk, ez könnyen megy mindkettőnknek, csak a magunk mögött hagyott évek emlékei viaskodnak gondolataink szorítójában. Az ablakon át a tengert nézzük, a kihalt utcákat bámuljuk, aztán észreveszem, hogy a tulaj, aki skót, de ugyanúgy lehetne egy pákozdi magyar is, feltápászkodik és magamra – sorsomra – hagy. Figyelem, amint távolodik és Churchill utolsó szavai jutnak eszembe. „Unom az egészet”, mondta állítólag, mielőtt végső kómába esett volna.

Dunnottar vára olyan, mint egy film díszlete, vad és mégis romantikus szikladarab a fehéren habzó tenger és a bolond festő ecsetjére való északi ég között. Olyan, mint maga a skót és a magyar történelem, ellentmondásokkal, vérrel, veszteséggel és dicsőséggel átitatott. Olyan, mint bármelyik bátor és sokszorosan elárult nép története, olyan, mint a miénk. Dunnottar romos várát Stonehaven kikötőjétől egy háromkilométeres sétával lehet elérni, de közvetlenül a középkori erődítmény mellett is nagyjából üres a parkoló. Ott mindjárt áll egy tájékoztató tábla, amely eligazít a legfontosabb tudnivalókról. Felszakítom az emlékezés képzeletbeli fátylát, miközben fülem mellett fütyül a szél.

Egy felföldi halászfalu csendes, 1860 óta üzemelő kocsmája, ahol nagy igazságoknak lehet a nyomára jutni

Fotó: Tihanyi Tamás

Az egész építmény egy 440 millió éves sziklaképződmény tetején dacol az idővel és az isteni elrendeléssel. (Amikor ilyen számokkal szembesülök, mindig eszembe jutnak beszélgetéseim teológus barátaimmal a Föld teremtésének idejéről. Mert oké, hogy a bibliai időt másként kell számolni: no de ennyire?) Az Aberdeeni Egyetem régészei szerint valamivel a romvártól északra akár már évezredekkel Jézus előtt állhatott egy pikt erőd. A kereszténység Szent Ninian misszionárius személyében 400 körül érkezhetett meg a vidékre, akkor kezdődött meg a térítés. Ez persze a vikingeket cseppet sem zavarta abban, hogy 900-ban éppen Dunnottarnál öljék meg II. Donald skót királyt. A hely első írásos említése azonban ennél korábbi, hiszen az Ulsteri Évkönyvekben írnak egy 681-ben itt lezajlott ostromról. Aztán 1297-ben jött az általam már felemlített William Wallace (20. századi alakja Mel Gibson) és a függetlenségi háború. A skótoknak sikerül megverniük az angolokat a festői helyen magasodó erődítményben, de mivel azok korábban végig gyújtogatták és a gyilkolták a környéket, Wallace nem bánt velük kesztyűs kézzel. Miután azok bemenekültek a templomba, rájuk gyújtották azt, akit pedig kívül találtak, azt letaszigálták a sziklafalakon túl, a sós víztől habzó szakadékba. De a hadiszerencse forgandó: a második függetlenségi háborúban az angolok ismét elfoglalták a tizenegy különálló épületet számláló Dunnottart, amely ötven méterrel magasodik az Északi-tenger fölé.