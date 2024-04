– Az iskolai tanítási szünetek ideje mindig mozgalmas időszak nálunk, így nem volt kérdés, hogy a tavaszi szünetben is készülünk néhány foglalkozással. Négy napon keresztül kisebb és nagyobb gyermekeket vártunk hozzánk egész napos programra: közösen pucoltuk a lovakat, megtanulták a lovak körüli munkákat, szerszámokat, természetesen lóra is ültek, legeltettünk, hintóval utaztunk – mondta el a Ma No Ka - Tanya háziasszonya, majd hozzátette:

– A családi napon egy teljes délelőttön keresztül velünk voltak a családok. Nekik kötetlenebb programokkal készültünk, lovaglás, lovaskvíz, hintózás volt terítéken. Nagyon jó hangulatban telt mindegyik napunk, izgatottan várjuk a nyári szünetet is. Jelenleg több programmal egyelőre nem készülünk az edzéseken kívül, ugyanis minden energiánkat a II. Ma No Ka Lovasnap szervezésére fordítjuk! Továbbra is várjuk szeretettel a tombolafelajánlásokat, és minden segítséget, akik valamilyen formában hozzájárulnak majd a közösségi naphoz.