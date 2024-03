– Amikor a tiszteletkörre bevonultak a fellépőink, a dal, a tapsvihar olyan érzelem-kavalkádot szabadított fel bennünk, hogy férjemmel csak összeölelkezve sírtunk és mondogattuk: megcsináltuk! Nem állunk meg itt! Tele vagyunk ötletekkel, már a jövő évi Lovasnapra is! – nyilatkozta tavaly motiváltan a FEOL-nak Fridrich-Czinkóczi Kata főszervező. De mi várható idén ennek tükrében? – erről kérdeztük Katát.

Egy év telt el lassan és ha jól hallottuk, ismét lesz lovasnap! Hogy álltok az előkészületekkel?

– Bizony-bizony, igazat csiripelnek a madarak, május 18-án megrendezésre kerül a II. Ma No Ka Lovasnap! Már az első alkalomról úgy ment haza a több mint 500 fős vendégsereg, hogy sorra kérdezték: mikor lesz a következő? Nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, személyesen, facebookon és privát üzenetekben is. Hatalmas örömmel és büszkeséggel töltött el minket, hogy sikerült megvalósítani az álmunkat, már másnap azt terveztük, hogy a következő lovasnapunkon milyen bemutatókkal fogunk készülni, így nem is volt kérdés: idén ismét életre hívjuk a rendezvényt.

A képen Fridrich-Czinkóczi Kata és férje, Fridrich Norbert szervezők.

Fotó: Balogh Tamás

Mi lesz a fő csapásvonal? Mivel készültök idén?

– A lebonyolítás hasonló lesz a tavalyihoz: délelőtt a vásári forgatagé és a gyerekeké lesz a főszerep. A helyszínen megváltott zsetonokkal sok-sok program igénybe vehető lesz: ugrálóvár, trambulin, arcfestés, lufihajtogatás, pónilovaglás, sétakocsikázás. A vásártéren étkezési lehetőség, finom koktélok, árusok várják az idelátogatókat. A délután a különböző bemutatókkal fog telni, a nagy sikerű díjugratás és fogathajtás mellett új elemeket is hozunk: a legnagyobb attrakciónak egy szabadidomító lovasbemutató ígérkezik, mely megmutatja, mennyire különleges is lehet ember és ló kapcsolata. Természetesen nem maradhat el a tombolahúzás és a közkedvelt csikós bemutató sem! Nagyon kemény munka és rengeteg energia egy ilyen nap megszervezése, gyakorlatilag január első napjától zajlanak az előkészületek. Mivel mindez magánkezdeményezés, nagyon hálásak vagyunk minden felajánlásért, anyagi támogatásért, amit akár az általunk kibocsátott Támogatói jegyek megváltásával is megtehet bárki, aki szívesen hozzájárul a Lovasnap létrejöttéhez! Tessék beírni a naptárba: május 18., II. Ma No Ka Lovasnap! Szeretettel várunk Mindenkit!