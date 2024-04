Huszár Veronika, tavaly óta tagja a helyi képviselő-testületnek. – Az egészséges életmód és a sport a szívügyem, igyekszem ezeket minden platformon népszerűsíteni. Képviselőként nagyobb ráhatásom van a helyi rendezvények szervezésére is, ezért - miután vállalásom is, hogy felhívjam a figyelmet az egészségtudatos életre - úgy gondoltam, itt a lehetőség ezt most a gyakorlatban is megmutatni – mondta kérdésünkre a képviselőnő.

A programok, előadások és próbaórák egy része a művelődési házban, míg mások a mellette felállított nagysátorban kerülnek megrendezésre. A nap 9.30 órakor indul, ekkor lehet regisztrálni egyes kezelések, így a gerincmobilizáló, az Access Bars és a reiki, kipróbálására. Gyerekek és felnőttek számára egyaránt készülnek, lesz többek között gymstick, gyerekjóga, alakformáló torna, mandala terápia és hangtálfürdő, az idősebbek számára gold zumba, relaxáció és meditáció, melyek mellett az érdeklődők megismerkedhetnek az illóolajokkal és előadásokat is meghallgathatnak pl. az érbetegségek gyógyításában használt mofettáról. A tudomány mellett a szórakozásról kísérőprogramok gondoskodnak. A részvétel ingyenes, a nap 17 órakor zárul.