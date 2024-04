Akik a meghirdetett programok kezdete előtt érkeztek a házba, bemelegítés gyanánt megnézhették Kerényi Virág divattervező kiállítását, amely a múlt héten nyílt meg és főként színes, csillogó táskákat és ruhákat vonultat fel. Érdeklődőkben nem volt hiány, sorra érkeztek a csinos, fiatal hölgyek és a nem kevésbé csinos, fiatalos édesanyák. A nap első előadását, az egész délelőtt alaphangját is megadva, Pánczél Anikó stílustanácsadó tartotta, aki rengeteg praktikus tanáccsal és információval látta el az érdeklődőket, és aki szívesen válaszolt az egyéni kérdésekre is. A programok többsége a szépségről és a szépségápolásról szólt, így volt sminkelés, illetve sminktanácsadás, arctorna – vagy ha úgy jobban tetszik, arcjóga – és textil nyakláncot is készíthettek a kreatív résztvevők.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Ahogy azt Fiath Beáta, az SZKKK rendezvényszervezője elárulta, a férfiaknak sem kell féltékenynek lenniük, ugyanis apák napja alkalmából júniusban apa-fia workshoppal is készülnek. Természetesen akkor „pasis” programok szerepelnek majd a kínálatban, mint pl. barkácsolás, de a piknikezésen is törik még a fejüket a szervezők. Aki pedig lemaradt volna az anya-lánya napról, az se keseredjen el, hiszen ősszel ismét megrendezik a workshopot.