Remete Farkas László Állandó, mindennapos kalendáriumában azt írja, "ezen a napon az a hiedelem járta, hogy ekkor kezdenek igazán éledezni a fák. A feltámadó langyos szél pedig kedvező gyümölcstermésre és nem aszályos nyárra utal. Esős ideje esős nyarat jelez. Ha még fagy, akkor be kell osztani a téli takarmányt, mert jó ideig a friss fű is kevés lesz. Néhol ezt tartották a tavasz utolsó fagyos napjának. Máshol úgy vélték: ha újhold közeleg, az időjárás az ellenkezőjére is változhat. Egyes vidékeken úgy regélték, hogy a Tavasz Úrnője ilyenkor ébreszti fel a még szunnyadó fákat."