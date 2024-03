Valóságos bagolyleső dömping kerekedett abból a cikkünkből, amelyben egy kis bagolycsalád tart lázban egy fehérvári lakótelepet. Az erdei fülesbaglyokat azóta fotós csoportok sokasága keresi a Tóvároson, köztük Babos Rita természetfotós is, aki kedden bukkant a bagolyfiókákra és az egyik felnőtt példányra a lakótelepen.

Babos Rita is megkereste a fehérvári lakótelepen élő bagolycsaládot

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

- Már több éve foglalkozom madarakkal, igyekszem hát minél jobban felfedezni Székesfehérvár madárvilágát is. Elsősorban a Bregyóban és a Sóstón szoktam aktívan kutatni, de mivel én is hallottam, hogy itt most testközelből lehet baglyot látni, így megpróbáltam megtalálni és lefotózni őket. Ez ugyanis nem mindennapi lehetőség! – árulta el a feol.hu-nak Rita.

Egy újabb ritka felvétel – fentről fotózva, amikor felfelé néz álmosan a bagolyfióka

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Igaz, eredeti cikkünk az esti időszakban készült, amikor az éjszaka aktív madarak hangját is rögzíteni tudtuk, ám a fotósok többsége nappali felvételekre vágyott. Sokaknak biztosan sikerült is, hiszen a bagolycsalád láthatóan egyáltalán nem zavartatja magát sem a hirtelen jött népszerűségtől, sem a zajos városi élet forgatagától. A fiókák kicsit persze bosszúsak, ha gyakran megébresztik őket, de azért nyugalmasan várják az estéket, amikor aktivizálhatják magukat. Vigyázzunk rájuk!