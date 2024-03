Megható indíttatás

– Úgy kezdtem a 2024-es esztendőt, hogy szembe jött velem Melissza cikke a FEOL-on: „Beteg 14 éves kislángi kislány szülei kérnek segítséget…” Ahogy végig olvastam a cikket könnyeimmel küszködve, akkor már tudtam, hogy nekem is valahogy segítenem kell! Sajnos tudom min mennek keresztül, jó magam 2012-ben jártam hasonló "cipőben" de egy sikeres műtéttel megmentettek. Így a továbbiakban nem volt kérdés, hogy valamit lépni fogok! – mesélt a megindító pillanatról Szemanyikné Beáta, majd a jótékonysági rendezvény szervezéséről és az összefogás erejéről beszélt:

– Sorra osztották a cikket a közösségi oldalon, amely csak erősített abban, hogy segíteni kell. Aztán jött az első bál Mátyásdombon. Ráírtam az ottani szervezőre Jakab Szilviára, majd néhány perc múlva már telefonon beszéltünk. Elmondta, ismeri a kislányt és, hogy ők, hogy és miként szervezik a bált: egybekötik Valentin nappal. Ez az ötlet nagyon tetszett, itt eldöntöttem akkor én is bált szervezek, de tudtam egyedül nem fog menni. Eszembe jutott Renáta barátnőm, aki régebben sok bált szervezett, elsőre igent mondott. Aztán beindultak az események… Január 5-én már a helyszín (7-es Presszo Polgárdi), sőt az időpont is meg volt (március 9.). Nagyon készségesek voltak, a történet őket is meghatotta és térítésmentesen biztosították a helyszínt. Majd Németh Józsi zenész barátom is csatlakozott hozzánk, és örömmel vállalta a nőnapi báli fellépést. Eszméletlen jó érzés volt, hogy minden ilyen gyorsan egy nap alatt sikerült. Estére már a plakátot is megszerkesztettem. Aztán elindult a plakát megosztása, nagyon sok tombola felajánlást kaptunk, melyet ezúton is szeretnék megköszönni mindenkinek, aki támogatott bennünket valamely formában.

Egy-egy szál virággal üdvözölték a hölgyeket a bálon.

Fotó: Interjúalany

Elérkezett a bál napja

– Nagyon izgultam, pedig telt házas volt a rendezvény. Minden hölgy vendégnek egy szál rózsával kedveskedtünk nőnap alkalmából. A megnyitón jó magam tolmácsoltam a szülők köszönetét. Józsi barátom pedig megállás nélkül játszotta a kéréseket, kisorsoltuk az értékes tombolatárgyakat. Hajnalig tartott a bált. Elmondhatom, hogy szép összeget, közel 300 ezer forintot gyűjtöttünk össze. Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki támogatott minket és valamilyen formában hozzájárult az eseményhez. Megindító volt mindezt átélni! – zárta gondolatait Szemanyikné Beáta főszervező.