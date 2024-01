Az édesanya és a család sem adja fel 34 perce

„A sugárkezelés fárasztó, de Melissza jól bírja"

A semmiből derült ki, hogy lányuk agydaganatos. A kislángi család több hónapja küzd a 14 éves Melissza gyógyulásáért. A kislány a héten már a tizedik sugárkezelésén is túl van Az édesanyától megtudtuk, hogy állapota ugyan némileg javult, a kettőslátásra vonatkozó panaszai enyhültek, emiatt stabilabban is jár, de sajnos hamar elfárad, így most is kerekesszékre szorul.

Tömegközlekedéssel járnak a fővárosba kezelésre. Fotó: Interjúalany

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a megye déli részén élő Surányi családnak gyakorlatilag egyik napról a másikra borult fel fenekestül az élete, miután 14 éves lányuknál agydaganatot diagnosztizáltak. Azóta a család minden erejével azon van, hogy segítsen lányának, de végesek a tartalékaik. Mint megtudtok, már a házat is elkezdték átalakítani, mivel Melisszának szeretnének akadálymentes fürdőszobát kialakítani, ugyanis sajnos a kád magas neki és alig tud kiszállni belőle. Melissza állapota javult, de továbbra is kerekesszékre szorul.

Fotó: Interjúalany A héten már a tizedik sugárkezelésén is túl van Melissza és édesanya elmondása szerint jól bírja lánya a kezelést, sőt némi javulás is tapasztalható már állapotában. Hogy ez a sugárkezelés, vagy a kemoterápiás tabletták miatt van így, nem lehet tudni: – Két hete kezdtük a terápiát, amit jól visel Melissza. Nagyon büszkék vagyunk rá. Mások is mondták, hogy milyen erős kislány! A kettőslátása és a menése is stabilabb – számolt be örömmel, aki hálás mindazoknak, akik segítik a kislánya felépülését és a család mindennapi életét. Mint kiderült, összesen 30 sugárkezelést kap, tehát hamarosan a feléhez érkezik Melissza, akiért a helyiek és a környékbeliek is szorítanak és jótékonysági eseményekkel igyekeznek segíteni.

