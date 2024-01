– Gőzerővel készülünk a februári jótékonysági bálra Melisszáért! Már eddig is nagyon sok segítséget kaptunk, amiért nagyon hálás vagyok. Nem csak a környékbeliek, de az ország távolabb eső részében élők is felajánlották segítségüket – emelte ki Jakabné, majd két megható történetet is elmesélt, amely könnyeket csalt a szemébe:

Dudar Feri mulatós is felajánlotta segítségét, ő is fellép a jótékonysági bálon.

Fotó: Dudar Feri

– Az egyik, hogy pár napja Dudar Feri mulatós megkeresett és felajánlotta, hogy ha elfogadjuk, ő szívesen zenél a bálban, amire természetesen egyből igent mondtunk, hiszen nekünk is megtiszteltetés, hogy a mulatós fenomén mellett Boldog Ádám és a testvére Boldog Dani is fellépnek, így egy ilyen ajándékot tudunk adni a bulizni és segíteni vágyóknak! A másik megható történet pedig egy hölgyhöz fűződik: Ő is szeretne egy jótékonysági bált rendezni Polgárdiban és segítségemet kérte az elindulásban!Természetesen azonnal kötélnek álltam, hiszen ez is a szívembe talált! Elmondhatatlan, hogy milyen összefogás alakult ki itt pár nap alatt! Arról nem is beszélve hogy egy héten belül elfogytak az asztalok a február 17-i jótékonysági bálra, a művelődési ház minden része elkelt. Ilyen nem mostanában volt! Természetesen, akik már nem tudnak ott lenni, de segítenének, támogatói jegy megváltásával megtehetik.