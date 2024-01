Felborult a család élete

– Négy évvel ezelőttig minden rendben volt, az édesanya (Kata) és az édesapa (Tamás) is dolgozott és örömmel nevelték az akkor még négy hónapos kislányukat, Amirát. Egyik este viszont a családfő súlyos agyvérzést kapott, a jobb fele teljesen lebénult. Azóta Kata ápolja férjét és látja el a most már óvodás kislányukat is. Dolgozik alázatosan egy olyan helyen, ahonnan ha baj van, biciklivel haza tud menni – mondta Kasza-Pirka Ildikó a Dog Plusz Egyesület elnöke, aki Andi bohóc révén került kapcsolatba a családdal még az ünnepekkor. Mint fogalmazott, annyira meghatotta a történet, hogy immáron az egyesület kapcsolataival már nem csak a bajba jutottakon, de a nehéz sorsú családokon is szeretne segíteni. Küldetésének érzi mindezt: – Andi bohóc kezdte a gyűjtést, mi, György Anitával, a móri Dorinita Családi Farm vezetőjével csatlakoztunk és minden követ megmozgatunk, hogy a kilátástalan helyzetbe került fehérvári család körülményeit segíthessük. Már az adományok egy részét szombaton ki is vittük.

Az első adományok már megérkeztek a fehérvári családhoz.

Fotó: Szervezők

Adománygyűjtés

Felkerestük a móri farm vezetőjét, György Anitát, aki szintén nagy összefogásba kezdett és ahogy anno Jillnek, az egyedül maradt nőstény kengurunak is sikerült párt találnia az adományozók révén, most is bízik benne, hogy összefogva sikerül ismét sikert elérni: – Még az ünnepek előtt segítettem Andi bohócnak a kétezer darab mikulás csomag kiosztásában, ott találkoztam a fehérvári édesanyával és kislányával. Bizony könnyekig hatódtam, ahogy láttam mennyire örülnek az ajándékoknak és a segítségnek. Így úgy döntöttünk a többiekkel közösen, hogy adománygyűjtésbe kezdünk. Az egy kereset, a gyógyszerek és a kezelések költségei miatt a család helyzete nem túl rózsás, ezen szeretnénk segíteni. Megkérdeztük, hogy mire van szükségük, így azokat gyűjtjük: tartós élelmiszereket, tisztálkodó - és tisztítószereket, 116-os, vagy annál nagyobb méretű jó állapotú ruha, 27-es, vagy annál nagyobb cipő. Kérem, aki szeretné támogatni a családot, az édesanyát, az keressen bizalommal minket!