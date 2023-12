Az ember és a ló különleges kapcsolata évezredek óta töretlen. Ezt mi is megtapasztalhattuk a napokban szervezett lovas karácsonyi előadáson, ahol a fiatalok még a karácsonyfát is lóhátról díszítették fel! A jelképes összegű belépőt megfizetve a látogatókat a műsoron kívül finomabbnál finomabb és szebbnél szebb dolgok várták: tea, forralt bor, sütemények, ajándék lufiállat Vaklufis Norbi jóvoltából, sőt zsákbamacska és tombola is!

– Sajnos a legnagyobb problémát a csapadékos időjárás okozta – tudtuk meg Fridrich-Czinkóczi Katától, a tanya háziasszonyától – Gyakran betegedtek le a lovasaink, és sokszor akár másfél hétig is használhatatlan volt a pályánk, így szinte esélytelen volt begyakorolnunk az eltervezett zenés karüsszelt. Végül úgy döntöttem, hogy lovasaim egy kis ügyességi bemutató kereteiben mutatkozhatnak be családjuk előtt, ugyanis a műsor egy közös karácsonyfadíszítés lett. A díszeket szuper tanítványaim csodás lovaink hátán gyűjtötték össze az ügyességi pálya különböző pontjairól, és helyezték el a fenyőfánk ágain. Osztatlan sikert arattak a több mint félszáz néző előtt! Volt olyan ló-lovas párosunk, akik a műsor alatt dolgoztak együtt először! Mérhetetlenül büszke vagyok mindegyikükre! – mondta csillogó szemekkel.

A díszeket Fridrich-Czinkóczi Kata tanítványai lovak hátán gyűjtötték össze és helyezték el a fenyőfa ágain.

Fotó: Ma No Ka - Tanya

A bemutatót követően mindenkinek lehetősége volt picit felülni a lovakra, illetve karácsonyi fotók készítésére a fa körül, családdal, barátokkal. Majd a délutánt tombolasorsolással zárták, ahol kicsik és nagyok is kedvükre való nyereményekben részesültek.

– Ezúton szeretném megragadni a lehetőséget, hogy megköszönjem a mérhetetlen sok segítséget családunknak, akik ismét példaértékűen álltak mellettünk az előkészületek és a lebonyolítások alatt, továbbá Scheier Zsoltnak, aki habozás nélkül bocsátotta rendelkezésünkre füves területét a tanya mellett, hogy biztonságos és száraz körülmények között tarthassuk meg délutánunkat. Idén még néhány napig nyitva leszünk, aztán januártól újra gőzerővel indul el a munka, szeretettel várunk mindenkit, aki a lovak közelségére és egy kis lovas élményre vágyik. Áldott ünnepet kívánunk! – mondta Kata.