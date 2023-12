Sok háziasszony és még több gyerekekkel érkező anyuka töltötte meg az Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpont Ötletműhelyét, ahol Lencsés Rita már jóval korábban előkészített minden titkos összetevőt, hozzávalót és persze egy rezsót, hogy a rendelkezésére álló két óra alatt mindent elmondjon, bemutasson és persze meg is kóstoltasson.

–Az advent kapcsán kitaláltuk azt, hogy hogyan tudnánk a gyógynövényeket odavarázsolni az érdeklődők elé, ezért egy karácsonyi különlegességként interaktív előadást szerveztünk, ami attól válik interaktívvá, hogy nem csak beszélünk a gyógynövényekről és nem csak kóstoltatunk párat, hanem az érdeklődők szeme láttára el is készítünk egy-két dolgot. Terítékre került például, hogy hogyan kell készíteni bogyókból szörpöt. Ennek kapcsán egy csipkebogyóból szörpöt főztünk. Bemutattam az egész eljárást, hogy hogyan kell főzni, passzírozni, és hogy hogyan lesz abból igazából iható szörp–mondta Lencsés Rita, aki pár előre elkészített termékkel is színesítette a délutánt. Mutatott és kóstoltatott somból és levendulából készített szörpöt is. Utóbbi különlegessége, hogy még szárított levendulából is el lehet készíteni.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Persze az interaktív délután nem ragadt le a szörpök édes világában, sőt, egy sokkal sűrűbb anyagba is belecsaptak, kissé meg is reformálva azt.

–Adtam ötleteket ahhoz, hogy milyen lekvárokat lehet készíteni. Aki mondjuk nyáron gyűjtött somot, szedret, kökényt, galagonyát, vagy éppen fekete bodzát és esetleg azt betette a mélyhűtőbe, akkor azokból most is lehet lekvárokat készíteni. Emellett egy kicsit újraálmodtam a lekvárokat is. Például a fekete bodza és a som lekvárból aszaltam egy lapot, és az hogyha azt felgöngyöljük, vagy összetépjük kisebb darabokra és egy szép üveget megtöltünk vele, akkor nagyon dekoratív karácsonyi ajándék is lehet belőle. Nagyon érdekes, mert ugye lekvárból van, tehát ízre ugyanaz, de így jobban eltartható és egy kis nasinak is felfogható–sorolta a lehetőségeket a szakember.

Az idei utolsó program résztvevői tehát megtudták, hogy ha valakinek van baracklekvár vagy eperdzsem, esetleg meggylekvár az almáriumba, az kipróbálhatja ezek aszalását otthon is.

Külön fejezetet kapott a méz. Itt arra hívta fel a figyelmet az előadó, hogy egy jó minőségű mézhez társíthatunk gyümölcsöket, például diót, vagy csipkebogyóhúst, esetleg homoktövist, de a felsorolásban, illetve a kóstolásra előkészített mézes finomságok volt gyömbér-citrom variáció, fahéjas, sőt kurkumás változat is.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Persze beszélt még a szakember a gyógynövényekről is, hiszen ezek mindig középpontba kerülnek az előadásokon.

–Ilyenkor szünet van, pihen a természet, de lehet ilyenkor is készíteni teakeveréket és ezekből hoztam is mintákat, amiket a látogatók haza is vihettek. Ezek között volt immunerősítő, megfázás elleni és galagonyát tartalmazó szíverősítő teakeverék is. Emellett mutattam nyugtató, sőt altató hatású keverékeket is­–mondta Lencsés Rita, aki ötleteket adott a megjelenteknek, hogy mit mivel lehet párosítani, társítani, és mik azok, amiket ilyenkor télen is el lehet készíteni otthon, házilag, akár a gyógynövényboltokban megvásárolt alapanyagokból.

A test és lélek mélyének megadatott minden, ami egészséges, és ami finom, de a felszín még hátra volt.

–Természetes, hogy beszéltem a külsőleges dolgokról is, például, hogy hogyan lehet készíteni kenőcsöt, vagy akár keverni egy fürdősót, esetleg könnyedén elkészíteni a téli időben elengedhetetlen ajakbalzsamot–sorolta a lehetőségeket Lencsés Rita.

Kicsivel több, mint két óra alatt végeztek mindezzel, és míg ment a kóstoltatás és az interaktív előadás, addig el is készült élőben a helyben főzött és passzírozott csipkebogyó szörp.