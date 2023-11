A terem megtelt a nem rég alakult Fotóklub első alkalmával, ahol a résztvevők aktívan kivették a részüket a foglalkozásból. Folyamatosan kérdeztek a foglalkozásvezetőtől, a közös szenvedély hamar közelebb hozta az érdeklődőket egymáshoz.

– A foglalkozás során szót ejtettünk a fotózás történetéről, a kezdetektől az I. ipari forradalomig, ami segített megértenünk, milyen hatalmas fejlődésen ment keresztül a fotográfia az évek során. Ezek az ismeretek inspirációt adtak mindannyiunknak, hogy továbbfejlesszük saját képességeinket és látásmódunkat. Emellett az inspirációról és a fejlődésről is szó esett, , mely arra ösztönözte a résztvevőket, hogy új perspektívákból közelítsék meg a fotózást, ezáltal fokozatosan fel tudják fedezni a saját stílusukat. A további foglalkozásokon tanulmányozni fogunk neves festőket és híres fotográfusokat is, hiszen ez egy olyan szakma, amely sosem áll meg, mindig van mit tanulni. Talán ez is hozzáad a varázslatához, amit az idő kereke csak még szebbé tesz – mondta lapunk megkeresésére Ferenczi Évi fotográfus.

Mint megtudtuk, továbbra is van lehetőség csatlakozni a Fotóklubhoz, melynek következő alkalma december 10-én, 14 órakor lesz. A térítésmentes foglalkozásokhoz a [email protected] email címen lehet jelentkezni.