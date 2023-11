A néhány hónappal ezelőtt frissen alapított gyerekkórus „Gyere el közénk” klippremierjére gyűltek össze az érdeklődő barátok, családok, a zene iránt érdeklődők. Láthatóan hallgattak a hívó szóra, a Mezőszilasi Közösségi ház picinek bizonyult. De ahogy szokták volt mondani: „Sok jó ember kis helyen is elfér!"

Szabó Eszter, a kórus egyik alapítója annyira meghatódott a sok-sok érdeklődőtől, hogy köszöntőjét kedvese, Pethes Máté olvasta fel.

Fotó: Szabó Fanni

Tiszteletét tette az ünnepi alkalmon Varga Gábor, Dél-Fejér országgyűlési képviselője is és természetesen az alapító zenészpár, Pethes Máté és Szabó Eszter is. Utóbbi pedig annyira megilletődött a tömeg láttán, hogy bizony, könnyek szöktek a szemébe, de nem a szomorúság, hanem a meghatottság könnyei voltak. Szabó Eszter annyira meghatódott, hogy köszöntőjét kedvese, Pethes Máté olvasta fel:

– Mind a ketten itt, a Gorsium Alapfokú Művészeti Iskolában kezdtük a tanulmányainkat és most mi neveljük a következő generációkat. Bízunk benne, hogy ez még sokáig így marad. Amikor 5 évvel ezelőtt csatlakoztam a Mátéhoz a tanításban, akkor elhatároztuk, hogy mi valahogy másképp fogjuk csinálni, megpróbálunk egy új módszert kitalálni, olyat, ami lépést tud tartani a mai rohanó, fejlődő világgal. Azt gondolom, ez sikerült. A mi módszerünk a tapasztalat alapú oktatás lett, ami szerintünk a legjobb módszer, mert ha egy gyerek a saját bőrén tapasztalja a zene örömét és nehézségét, akkor biztosan el fogja tudni dönteni azt, hogy mennyire merül el ebben a szakmában. Eldöntheti, hogy ez egy kedves hobbi marad, vagy hivatásként tekint rá, esetleg úgy dönt, hogy ez nem az ő útja. Kevés az esélye annak, hogy a növendékeink világsztárok legyenek, de bízunk abban, hogyha mást nem is, kreatív, jó ízlésű, gondolkodó, szabad véleményt megfogalmazni képes felnőtteket nevelünk, akik szeretik a művészeteket és értik is azt – hangzott a köszöntő.

Hatalmas taps fogadta a „Gyere el közénk” videóklippet.

Fotó: Szabó Fanni

Mindenki ott volt tehát, aki számít. Mint megtudtuk, a zeneiskolánkba jelenleg Mezőszilasi, Igari, Simontornyai, Dégi gyerekek járnak, illetve vannak növendékeik Tácról is, így ezen települések vezetői is meghívták és többségük ott is volt. Sőt, a körükben köszönthették a zeneiskola alapítóját Fehér Józsefet és igazgatónőjét Kissné Révfalvi Andreát is.

A köszönet nyilvánítás után levetítették a várva várt videóklippet, amit a gyerekek és a szülök olyan örömmel fogadtak, hogy a stáblista alatt végig tapsoltak a zene ritmusára. A werkvideót ezek után vetítették le. Végül a formaiságokat Kissné Révfalvi Andrea igazgatónő beszéde zárta, aki szintén a meghatódottságtól el-elcsukló hangon mondta el beszédét. Amiben szó volt arról, hogy csodálatos érzés szülőként megtalálni a csodát a gyerekeinkben, illetve, hogy amit ezekkel a gyerekekkel alkottak, az valami olyan, amit még fel sem tudunk fogni és ami a jövőnek szól értéket teremt. Majd előkerültek a sütik, az üdítők, a terem fényárban pompázott a szelfi falnál pedig fotószkodni is lehetett az est főszereplőivel. A zenészpárral, Szabó Eszterrel és Pethes Máté zeneművészekkel pedig külön beszélgetni is tudtunk, amiben elmesélték közös „gyermekük" a kórus születését is, amit majd rövidesen a FEOL és a Fejér Megyei Hírlap hasábjain is olvashatnak.