A Bakonykútihoz tartozó Berki Ferenc Lőtéren több lövés is eldördült a szinte holdbéli tájon csütörtökön délután. A sorompókon és betongúlákon túli világban tartott látványos bemutató célja az volt, hogy a modern eszközök és a magas jövedelem együttesen csábítsák a fiatalokat a seregbe. A hatalmas antennákkal irányított hadgyakorlat az „Embert a vasra” kampány következő állomását jelentette.

–Harminc éve nem látott méretű gyakorlatnak lehetünk szemtanúi. Már a múlt héten megkezdődtek az előkészületek, megmozdult a magyar hadsereg. Azt akartuk látni, hogy a magyar haderő bármely szegletében szolgálatot teljesítő katonák megfelelően tudnak vizsgázni egy elképzelt helyzetben, illetve a veszélyek korában akár egy nem elképzelt helyzetben is. A katonáknak a gyakorlat arra való, hogy megtudjuk, hogyan reagál a magyar haderő és annak szövetségesei is, hiszen ez az összhaderőnemi komplex gyakorlat, ami egyben egy NATO hadgyakorlat is. De bevontuk a magyar államigazgatás szerveit is, a vármegyék főispánjait is, hogy ezen keresztül azt is teszteljük, hogy milyen állapotban van a magyar védelmi igazgatás és a civil támogató rendszer–mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Magyarország honvédelmi minisztere a hadgyakorlatról is szót ejtett.

–A Magyar Honvédség felébredt Csipkerózsika álmából és minden elemében megmozdult, illetve elmozdultunk a korábbi pontról, vagyis megtettük a megfelelő lépéseket egy békehadseregből indulva egy harcképességében, illetve harcértékében növekvő haderő felé. Ennek részeként mutatkoznak be az újonnan beérkező PZH 2000-es, 150 mm-es önjáró lövegek. Ez önmagában is egy fontos mérföldkő, hiszen a magyar tüzérség, mint olyan megszűnt. A lövegeink elkótyavetyélték, illetve használhatatlanná váltak, megszűntek. Eljött akkoriban az a pillanat, amikor a Magyar Honvédség, illetve az ország nem rendelkezett semmilyen tüzérképességgel. Az orosz-ukrán háború tapasztalata azt mutatja, hogy a harcterek meghatározó ereje a tüzérség, így feltétlenül szükség volt arra, hogy ezt a képességet visszaépítsük a magyar haderőbe. Ahhoz, hogy ezeket a modern német gyártmányú lövegeket megfelelő módon használhassuk, emberekre, katonákra van szükség, ezért ezennel meghirdetem az Embert A Vasra 2-t. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát – zárta beszédét a miniszter.

Emberekre, katonákra van szükség, ezért ezennel meghirdetem az Embert A Vasra 2-t. A békéhez erő kell

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Mint kiderült, a korábban tartott, pilot jelleggel bevezetett toborzási akció sikeres volt és annak tapasztalatait figyelembe véve hirdették meg az újabbat. A Tatai 1. Klapka György Páncélos Dandár Tüzér osztályába keresnek magyar fiatalokat, a PZH 2000-es önjáró lövegek üzemeltetésére. Bruttó 737 ezer forint illetményt ígérnek azoknak, akik a kiválasztás, az egészségügyi felmérés, a fizikai állapotfelmérés és a pszichológiai elbeszélgetés, illetve az alapképzés után megfelelnek az elvárásoknak. A kezdés időpontja február 12. lesz és ha valaki nem is alkalmas kifejezetten erre a szakterületre, a sereg akkor sem engedi el a kezét, hiszen sok mást poszton is szolgálhatnak a jelentkezők.

–Ikonikus helyszínen állunk. A katonai szakzsargonban nullpont és környéke vagyis a központi gyakorlótér. Katona nemzedékek nőttek itt fel és voltak szebb, és voltak rosszabb időszakok is. Volt, amikor új és jó felszereléssel, később pedig levetett eszközökkel kellett tovább vinni a fáklyát, a Magyar Honvédség harcképességét. Akkoriban irigykedve néztük a külföldi kollégák felszerelését és arra gondoltunk, hogy talán egy nap majd nekünk is ilyen lesz. Tisztelettel jelentem, ez a nap eljött. A magyar katonák világszerte híresek, mert felkészültek, fegyelmezettek, a szakmájuk csúcsán állnak, kitartásuk, a hozzá kapott támogatással együtt elhozta ezt a mai napot, amikor is a világ egyik legkorszerűbb tüzérségi eszközét rendszerbe állítjuk. Automata tűzvezető rendszer, automatizált célfelderítő rendszer, gyors tűzkiváltás, kiváló manőverező képesség jellemzi az eszközt, vagyis mindazt, amiről egy modernkori magyar tüzér álmodozhat. Megkaptuk és a katonák, a katonai vezetők felelőssége, hogy kiképezzük az új katonákat. Itt, az ikonikus helyszínen a Magyar Honvédség újjászületett, készen áll arra, hogy megvédje hazáját, vagyis örömmel Jelentem: a Magyar Honvédség sebességet váltott – jelentette be Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke.

Magyar Honvédség újjászületett, készen áll arra, hogy megvédje hazáját, vagyis örömmel Jelentem: a Magyar Honvédség sebességet váltott–mondta Böröndi Gábor vezérezredes

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

A miniszter és a vezérkari főnök, több más katonai, illetve politikai vezetővel együtt lánctalpas járművekre szálltak, és a hegy tetejéhez közel, a platóról nézték, milyen teljesítményt is nyújt a több mint 55 tonnás, majd ezer lóerős PZH 2000 és a szakképzett kezelő állomány.

A páncélos önjáró tarack belsejében 5 fős kezelő csapat van és a Leopárd 2 alvázra épített monstrum 240 liter üzemanyagot eszik 100 kilométer megtétele közben. Akár 40 km távolságból is eltalálja a célt, és mindezt úgy, hogy nem is kell optikai kapcsolatban lenni vele. A 155-ös csőbe sűrített levegő tölti fel a lőszert, melyből egyszerre 60 darabot tud magával vinni és a biztonság kedvéért van a tetején egy 7.62-es is.