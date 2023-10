Utazása során több mint 25 gigabájtnyi képanyagot gyűjtött, ám természetesen az összes bemutatására nem volt idő, így borítékolható, hogy hamarosan jön a „48 nap alatt a Föld körül" című előadásának folytatása is. Hudoba György július 10-én indult útnak Magyarországról és augusztus 27-én tért haza, miközben megannyi kultúrát ismert meg a családjával együtt. Jártak az Amerikai Egyesült Államokban, Tokióban, Szingapúrban, sőt még Dubajban is. A közel egy órás eseményen kiderült az is, hogy bár megkerülte a Földet, de nem lett se idősebb, se fiatalabb ezáltal, csupán eggyel kevesebbszer látta a Napfelkeltét.

Érdekes statisztika az utazásról.

Fotó: Kecskés Zoltán