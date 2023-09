Vidám énekszó és gyermekzsivaj szűrődött ki a tanintézet termeiből, ahol a napokban az ősz szépségeivel, kincseivel ismerkedtek meg a napokban a település csöppségei. Mint azt Nagy Gabriella óvodapedagógustól megtudtuk, náluk ez már hagyomány. hogy a bor készítésével ismerkedhetnek meg az ovisok. A pedagógus elmondta, hogy a gyerekek a fürtökről leszedegették a szőlő szemeket, utána kézzel összenyomkodták, majd kipréselték a levét. Ezt követően szitába rakták, leszűrték a levet és már el is készült a must, amit annak rendje és módja szerint meg is kóstoltak. A hangulatról beszéljenek a képek!