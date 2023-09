Székesfehérvári Területi Vérellátó

Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. Telefon: +36 22 535 606

Megközelíthető a távolsági autóbusz pályaudvarról a 14, 43, 44-es helyi járattal, vagy gépkocsival. Ingyenes parkolási lehetőség a kórház bejárata körül.

Véradási időpont:

Szeptember 18. 08:00 - 15:00

Szeptember 19. 08:00 - 15:00

Szeptember 20. 08:00 - 15:00

Szeptember 21. 08:00 - 15:00

Szeptember 22. 08:00 - 14:00

Dunaújváros, Transzfúziós Osztály (Vasmű út 10.)

Szeptember 19. 13:00 - 15:00

Kiszállásos véradások

Kincsesbánya, Ifjúsági Klub (Kincsesi u. 39.) szeptember 18. 14:00 - 17:00

Cece, Rendőrség (Deák Ferenc utca 21.) szeptember 20. 09:00 - 13:00

Dunaújváros, McDonald's (Baracsi u. 2-4.) szeptember 21. 12:00 - 18:00

Csákvár, Floriana Könyvtár és Közösségi Ház (Szabadság tér) szeptember 22. 12:00 - 18:00

Dunaújváros, Városvédők Újtelepért (Jókai Mór u. 19.) szeptember 23. 10:00 - 14:00

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és taj-kártyáját.

Tudta? A véradás egyben tekinthető szűrővizsgálatnak is, mivel a véradást megelőző orvosi vizsgálat mellett – ahol egy általános vizsgálat történik vérnyomásméréssel, hemoglobinszint méréssel – a levett véreket meg is vizsgáljuk. Vizsgált fertőző ágensek: HIV 1-2, Hepatitis B, Hepatitis C, és szifilisz.