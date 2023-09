Ez a civil szervezet dunaújvárosi alapítói szállal rendelkezik, hiszen Pribil Sándor annak idején a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány elnökeként hívta életre. A sürgősségi vérszállítást egyfajta küldetésként vállalták fel: speciális, megkülönböztető jelzésekkel ellátott járműveikkel önkéntes alapon teljesítenek szolgálatot az év minden egyes napján, az ország egész területén szállítják a vérkészítményeket. Életmentő tevékenységükkel hamar országos hírnévre tettek szert, és társadalmi támogatottságukat mi sem bizonyította jobban, mint hogy 2022-ben ők nyerték el a Highlights of Hungary fődíját a közönség szavazatai alapján.

Az előző születésnapjukat is egy közös motorozással ünnepelték, több mint kétszáz résztvevővel gurultak Budapestről Rácalmásra. A rendezvény sikerén felbuzdulva idén is egy ilyen ünnepi útvonalra hívták a barátokat, szimpatizánsokat, támogatókat.

Egy fővárosi áruház parkolójában volt a gyülekező, ahol kétszáz motoros sorakozott fel. A célállomás ezúttal a si­mon­pusztai Nemzeti Lovas­kul­túra Központ volt, ahol rendvédelmi és hagyományőrző napot tartott a Nemzetközi Rendőrszövetség magyar szekciójának budapesti szervezete. Pribil Sándor lapunknak elmondta, az idei felvonulással egy olyan közösséghez csatlakoztak, amely szintén a társadalomért, az emberekért végzi munkáját országos és helyi szinten egyaránt. Kiemelte, mindent elkövetnek azért, hogy minél hasznosabb tagjai legyenek a társadalomnak, hogy hozzá tudjanak tenni emberi mivoltunk gyarapodásához, hogy a közösség tagjai számíthassanak egymásra, mert ez mindennél fontosabb az elkövetkezendő időben.

Fotó: Vérlovagok



Kérdésünkre vázolta, hogy naponta 5–15 riasztásuk van. Az előző esztendőben mintegy 130 ezer kilométert tettek meg önkéntes vérlovagjaik, ebből 90 százalékban megkülönböztető jelzéssel sürgősségi vérszállítás volt a feladatuk. Az idei részadatokat tekintve minden bizonnyal túllépik a tavalyi statisztikákat. Ebben az évben például volt olyan nap is, amikor csak Budapesten 495 kilométert kellett megtenni.

A vérlovagok társaságát kez­detben öt motoros barát, Sárvári Zsolt, Esztocsák Sándor, Buch Tibor, Erdélyi Krisztián és Pribil Sándor alkotta, mára pedig harminckét önkéntest képeztek ki erre a feladatra, akikkel megosztva vállalják az önkéntes szolgálatot. Sőt, most újabb segítő feladatot kívánnak felvállalni. Mint azt Pribil Sándor hozzátette, a vérlovagok közösségén túl felépítenek egy motoros elsősegélynyújtó csapatot is, amelynek tagjai ingyenesen, önként segíthetik a bajba jutott embertársaikat. Ha például valaki elesik, vagy kisebb sérülése keletkezik, akkor a mentők kiérkezéséig ezen motorosok igyekeznek elsősegélynyújtásban részesíteni őt. Ezt szeretnék elindítani és továbbfejleszteni, hogy a fővároson kívül minden nagyvárosban – ahol a városvezetés, a turisztika igényli – lehessen ilyen csapat, hogy biztonságban tudhassák a közösséget.

Szerző: Molnár Emese