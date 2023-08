Vajon miért van szüksége egy macskának segítségre, amikor magától mászott fel a fára? A kérdés nem is olyan abszurd, mint gondolnánk. De ha egyszer a cicus fel tudott osonni a fára, miért nem tud onnan lejönni? Miért kell ehhez egy egész tűzoltó brigádot aktiválni? Elvégre ezt egy macskának meg kell tudnia oldani! Vagy nem?

Szepessy-Lócsi Angéla, a Törpi Bölcsi állatmentő szolgálat megalapítója szerint nem feltétlen. A hétfői esetet kifejezetten aggasztónak találja a dunaújvárosi állatmentő, mivel a lombok közé rekedt macska, a rajta lévő póráz miatt nem tudott lejutni önerőből. De mint megjegyzi, a macskákat sokan úgy szeretnék kezelni, mint a kutyákat és hámmal, pórázzal sétálni viszik őket, amire igazán semmi szükség, vélhetően ebben az esetben is ez történhetett.

Vigyük kirándulni a macskánkat

A cicák nem igénylik ezt a fajta “kiruccanást”, ezen felül pedig a szabadban tartózkodás sem létszükséglet számukra, a nyakörv pedig egyenesen balesetveszélyt jelenthet az állat számára. A hazánkban is hobbi állatnak minősülő macskákra ugyanaz a törvényi szabályozás érvényes, mint a kutyákra, amit Angéla nem győz hangsúlyozni: a macska – a kutyához hasonlóan – semmilyen körülmények között nem tartózkodhat szabadon. Bár nem gyakori, de előfordul, hogy a macska ösztönösen a lombok közé menekülve próbál védelmet találni és több méteres magasságban döbben rá, – ahová könnyűszerrel felkapaszkodott – onnan már nem tud lejutni. Félelme és a stressz is hozzájárul ahhoz, hogy a megriadt cica nem képes egyedül kijutni szorult helyzetéből. Ilyenkor valóban segítségre van szüksége.

Ha baj van, jönnek a hősök – nem csak a mozivásznon

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nemcsak házikedvenceket, hanem házi- és haszonállatokat, valamint veszélybe került vadállatokat is megment. Az eddig végrehajtott mentőakciók között megtalálhatók lovak, kecskék és szamarak is, most pedig egy macska volt a legfrissebb mentési eset. Rabóczki Zsolt, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője megerősítette, hogy a legutóbbi alkalommal a fő kihívás a macska nyakában lévő, felcsavarodott póráz volt, amely egy faágba gabalyodott, ez akadályozta meg, hogy a macska önállóan lemásszon a fa ágai közül. Ebben a helyzetben bizony a tűzoltók segítségére volt szükség.

Mint megtudtuk, a katasztrófavédelem nemcsak fák lombkoronáiból mentett már ki cicákat, hanem kutakból és gödrökből is.

Amikor már kell a segítség

Vannak helyzetek, amikor a háziállat gazdájának érdemesebb megpróbálnia saját maga kiszabadítani az állatot a szorult helyzetből. Mivel az állat leginkább a gazdájában bízik, és így könnyebben követi az utasításokat, együttműködik a mentéssel, így nagyobb esélye van a gazdának kicsalogatnia bajba jutott állatát. Azonban ha veszélyes helyzetben – például használaton kívüli emésztőgödörben vagy csővezetékekben – kellene beavatkoznia, feltétlen viselni kell a védőfelszerelést. Ilyen esetekben javasolt a 112-es hívószám tárcsázása, mivel a katasztrófavédelem munkatársai fel vannak szerelve a megfelelő légzőfelszereléssel és védőruházattal, amely védi őket az esetleges sérülésektől. Ezzel a felszereléssel még nagyobb testű állatokat, például kutyákat is biztonságban tudnak menteni, minimális kockázattal saját testi épségükre nézve.

Elszaladt a ló, drótba gabalyodott az őz

A 2023-as év során eddig már 14 alkalommal avatkoztak be a katasztrófavédelem munkatársai, hogy állatokat menthessenek Fejér vármegye területén. Leggyakrabban cicákat és kutyákat kellett megmenteniük, akik kútba vagy árokba estek. Sikerült egy kerítésbe akadt őzet is kiszabadítaniuk Alapon, illetve egy szabadon szaladgáló lovat elfogniuk Székesfehérvár környékén.

Fontos megjegyezni, hogy a katasztrófavédelem csak akkor avatkozik be állatmentésbe, ha az állat közvetlen életveszélyben van, és a tűzoltók beavatkozása nélkül nem lehet a helyzetet megoldani.