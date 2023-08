A zenekar minden évben többször is megfordul Fejér megyében, de bejárja a teljes Kárpát-medencét is. Nem véletlen, hogy Székesfehérvárról egyenes út vezetett a székely verstáborba. Idén a zenekart Török Máté és Heiczinger Miklós, alias Mika képviselte és nem is kis sikerrel.

Mika a bandában zenél a fogával, ujjával, tüdejével, szájával, egész lényével, azaz kiválóan forgatja a dorombot, dudát, a legkülönbözőbb furulyákat, klarinétot, tamburát, de az ének sem áll messze tőle. És akkor így tapintatosak voltunk. Az idei verstáborba Mika kicsit késve érkezett, mert várták őt Kézdivásárhelyen a Borudvarban, ahol időnként dzsessz varázsolja el a kávéra, borra beülőket. A Kézdivásárhely főterén található Borudvar nagyszerű kiszolgálással kínál fergeteges étkeket, italokat, s a vendég hátradőlve az édes bort lenyalva szája széléről muzsikát hallgathat. Heiczinger Mika a verstáborba indulás előtt hajdútáncot kísérő dalt énekelt a Borudvarban. Mi is ott jártunk, hiszen a táborban is voltunk. A hangosítás időnként meg-megcsuklik, de a hatás akkor is élmény!

A videóban elhangzó dal szövegét itt is leírjuk, hátha együtt kívánják énekelni Mikával.

Erdélyi hajdútánc

Nosza, hajdú, firge varjú,

Járjunk egy szép táncot!

Nem vagy fattyú, sem rossz hattyú,

Kiálts hát egy hoppot!

Szájod mondjon, lábod járjon

Egy katonatáncot.

Nosza Rándulj! hol vagy Viduj?

Fujd az bagi táncát,

Az emlőjét, az tömlőjét,

Ne kéméld az sípját!

Mert emennek, Kis Péternek

Adta az bal sarját.

Alsóbánya, Fölsőbánya,

Jó kövér szalanna!

Bő az bora, korcsomája,

De ingyen nem adja!

Ha pénzed nincs, költséged nincs,

Meg is koplaltatna.

Haja, Tisza, haja Duna,

Száva, Dráva vize,

Mindeniknek, mikor árad,

Zavaros a vize;

Az német is hogy általjött,

Megváltozott íze.

Kurta Szamos, tarka Maros,

Sajó két mellyéke,

Noha hegy-völgy és erős tölgy,

De nincs búza benne,

Amaz tokos, rossz kalapos

Mert azt mind megette.

Kis-Küköllő, Nagy-Küköllő

Gyönyörű folyása,

Nyárád vize, kedves íze.

Rózsa az illatja,

Bő terméssel határidat

Isten látogassa!

Maroshelyrül, Udvarhelyrül

Megyek Háromszékre,

Szépségérül térségére,

Nincs mása Erdélyben,

Isten tartsa, szaporítsa

Gabonáját benne!