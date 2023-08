Az ide vonatkozó szabályokról és a tulajdonosok magatartásáról kérdeztük a kormányhivatalt. Az idei meglehetősen csapadékos esztendő, így még a szokásosnál is nagyobb intenzitással nő a gaz, vagyis az annak tartott növények sora. Ez különösen ott probléma, ahol az ingatlan tulajdonosa nem, vagy csak ritkán tartja karban a területet, emiatt felveri a gaz, márpedig ez az egészségre is ártalmas, hiszen a sok gyomnövény, függetlenül attól, hogy allergén-e vagy sem, nagyon gyorsan terjed és így átkerülhet az egyébként művelt és gondozott földekre is, elnyomva, vagy akár elpusztítva az ott élő kultúrnövényeket.

Nem támogatva a feljelentés intézményét, de a látványon túl, a pollenekre érzékeny emberek egészségének védelmében megkérdeztük a hivatalt, hogy kinek kell szólni, ha elgyomosodott területet látunk, illetve, hogy ki az illetékes belterületen, zártkertben és külterületen. A Fejér Vármegyei Kormányhivatal válaszában ez áll:

-A parlagfűvel szennyezett területek visszaszorítása, a pollen koncentráció csökkentése érdekében a Fejér Vármegyei Kormányhivatal ingatlanügyi hatósága folyamatosan végzi külterületen a helyszíni ellenőrzéseket, a határszemlét. Az ellenőrzésekre előre meghatározott ütemterv szerint kerül sor, míg a bejelentések kivizsgálása minden esetben haladéktalanul megtörténik. Belterületen ez a területileg illetékes jegyző feladata. A Parlagfű Bejelentő Rendszer (https://pbr.nebih.gov.hu/) segítségével interneten keresztül bárki megteheti az általa észlelt parlagfüves terület bejelentését.

Kisebb területeket, rézsűket, nehezen hozzáférhető helyeket célszerűbb fűkaszával karbantartani

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Mint megtudtuk, a légi felderítéssel végzett parlagfű szemléken megjelölt területet pár napon belül leellenőrzik az ingatlan parlagfűvel való borítottságát a helyszínen a földhivatal mezőgazdászai. Megkérdeztük, hogy mi van akkor, ha csak "egyszerű" gyomnövények, amik nem okoznak allergiás tüneteket, viszont magot termelnek és fertőzik a környéket, túl azon, hogy esztétikailag rombolja a környezetet? Emellett arra is kíváncsiak voltunk, hogy kapnak-e némi türelmi időt a gazdák aratás utáni tarlókezeléssel kapcsolatosan? A válaszból kiderült, hogy a nem allergén növényekkel szemben kifejezetten elnéző a hatóság, sőt egyenesen támogatja a jelenlétüket, mint írják:

Az őshonos növényeink, a füvek, amelyek az utak, a kertek kerítései vagy az útszélek mentén nőnek, nagy része nem okoz allergiás tüneteket, így ezeket, ha nem muszáj, ne kaszáljuk le! Ezek a növények adnak búvó és táplálkozó helyet olyan állatfajoknak, amelyek segíthetnek a gazdáknak a kártevő rovarok gyérítésében. A tarlókezelést mechanikai módszerekkel és növényvédőszer alkalmazásával is elvégezhetjük, ezt mindenképpen a parlagfű virágbimbójának megjelenése előtt tegyük meg, javasolta a kormányhivatal.

Tudni akartuk azt is, hogy mit mutat a statisztika? Hány forintot fizetnek bírság gyanánt a telek, kert és földtulajdonosok évente, illetve, hogy mi a tapasztalat, a sok ellenőrzés és esetleges büntetés eléri a célját?

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal növényvédelmi hatósága eddig 5 db hatósági eljárást indított, összesen 7,9 ha nagyságú terület vonatkozásában, 3 esetben rendelt el közérdekű védekezést, valamint minden esetben megkezdte a növényvédelmi bírságok kiszabását, melyek nagysága 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. A bírság mértéke függ a borítottság mértékétől, a bemért terület nagyságától és függ attól is, hogy bel-vagy külterület. Belterületen a bírság mértéke jóval nagyobb, mint külterület esetében.

Az ügyek száma és ezzel a bírság mértéke évente változó, de összességében csökkenő tendenciát mutat. Ez több millió forintot jelent az egyes években. Mindent elkövetünk, hogy az ügyfeleket jogkövető magatartásra ösztönözzük és évről évre lassú javulás látható a folyamatban, fogalmazott a kormányhivatali kabinet.

Az út mentén nővő füvek nagy része nem okoz allergiás tüneteket, így ezeket, ha nem muszáj, ne kaszáljuk le

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Feltettük azt a kérdést is, hogy hogyan zajlik a kényszerkaszálás, ki végzi el, mennyit kell fizetnie érte a tulajdonosnak? A hivatal válaszában ez áll:

Kényszerkaszálást csak kevés esetben kell végrehajtani, mert az ingatlan használói az eljárás megindításának hatására gyorsan cselekszenek és a parlagfűmentesítést elvégzik. Ebben az esetben csak bírságot szab ki a hatóság. Amennyiben az ingatlan használója a parlagfű-mentesítést önként nem végzi el, úgy a bírság mellett a kényszerkaszálás költségét is meg kell fizetnie, amelynek díja a vágandó terület nagyságától függ. Amennyiben nem történik befizetés, akkor a keletkező költséget a NAV fogja behajtani.