A közösségi élmények missziójában

Már a második héten is túl vannak a szabadhídvégi Erzsébet-tábor lakói, amely ismételten vidámsággal teli és élménydús volt. Komoly és játékos feladat is várt a résztvevőkre. Mindezekről az önkormányzat munkatársa, Bándi Kitti számolt be a FEOL-nak.

A kisebbek és a nagyobbak örömére a Veszprémi Állatkertbe is ellátogattak. Fotó: Önkormányzat

Mint megtudtuk, hétfőn egy viszonylag komoly témával, környezettudatossággal indítottak. Ennek jegyében a helyben készült magaságyásokba babot ültettek. Ebéd után pedig a csapatépítés vette át a szerepet. Kedden délelőtt a Lajoskomáromi Íjász Sportegyesület két tagja érkezett a gyerekekhez bemutatót tartani, illetve a gyerekek is kipróbálhatták a honfoglaló magyar férfiak fegyverzetét. Majd délután Lukács Szilvi – akárcsak az előző héten – érkezett zumbázni a gyerkőcökkel. A hét hátralévő részében egy csodálatos kirándulás a Veszprémi állatkertben, illetve a kézművesség és kézügyesség is terítékre került. Csór Krisztina foglalkozásvezető segítségével többek között farmer anyagból zsebes tartót is készítettek.

