A találkozó helyszíne korábban egy nyugdíjas baráti találkozón vetődött fel, ahol részt vett Varga Tünde, a település vezetője is.

A Juniálison a vármegye 33 helyről érkező, közel 500 nyugdíjas vett részt és töltött együtt egy csodálatos napot.

A Nádasdy-kastély, a római katolikus templom, a mezítlábas sétány és fitnesz park és a kézműves udvar elképesztő árukínálatával ámulatba ejtett mindenkit. Olyannyira, hogy a szövetség elnöke, Szecsődi Józsefné nem is tudta magában tartani a településen töltött nap okozta kellemes érzéseket, amik még most is hálával töltik el:

“A kiadós, finom ebéd, zene, a Rummikub megismerése és a játék, a kézműves foglalkozások, társaink kulturális bemutatója, valamint Nádasdladányról szóló és a „Budapest 150” TOTÓ kitöltése sikeres volt. A nap vége felé kellemesen elfáradva, sok-sok élménnyel, barátsággal gazdagodva térhetett mindenki haza” – emlékezett vissza a szép napra, a nyugdíjas szövetség vezetője.