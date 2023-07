A tikkasztó hőség ellenére az alapi labdarúgópályán felállított rendezvénysátor telis-tele volt érdeklődőkkel kora délutánra, mindenki az ünepélyes eredményhirdetés várta, hogy kiderüljön, hogy főzésben, sütésben, vagy éppen a labdarúgó tornán, kik voltak az idei év legjobbjai.

Nyitányként Szalai János Milán polgármester köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte, hogy a rendezvény egy igazi összefogás eredménye, ami nem jöhetett volna létre, ha nincs az a rengeteg önzetlen és jó szándékú segítő, akik anyagi, vagy tárgyi felajánlásokkal hozzájárultak.

– Hagyjuk most magunk mögött a mindennapok gondjait, lépjünk ki a megszokott mókuskerékből és használjuk ki a mai nap nyújtotta lehetőségeket, hogy beszélgessünk azokkal, akikkel év közben alig, vagy egyáltalán nem sikerül. Hiszem, hogy erről kell szólnia egy falunapnak… a közösségről! Mert jó közösség nélkül a falu nem lenne más, csupán utcák és házak – fogalmazott a polgármester. Hozzátette azt is, hogy az alapiak duplán ünnepeltek. Hiszen amellett, hogy a falunap mindig a közösségekről szól, a helyi sportegyesület 75. évfordulója előtt is tisztelegtek. Az ünnepség részeként a faluvezető emlékplakettet adományozott az Alap Községi Sportegyesületnek, valamint Bauer Ákos elnököt és Fenekes László edzőt polgármesteri dicséretben részesítette.