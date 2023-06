A görög mitológiában szent virágként is tisztelt pipacsot nem véletlenül emlegetik a vadvirágok királynőjeként, ugyanakkor az I. világháború óta az elesettekre való emlékezés és a béke jelképéve is vált. A közvetlen közelünkben napjainkban zajló háborúra, az általa okozott tragédiákra, valamint a béke minél előbbi szükségességére szeretnék felhívni a figyelmet az első pipacsfestési rekord szervezői. A június 18-án megrendezésre kerülő pipacsfestésre a szomszédos Somogy vármegyebeli Szőlősgyörökön kerül sor az önkormányzat támogatásával. A helyszínen – amely a helyi futballpálya lesz – Simon M. Veronika óriáskivetítőn mutatja be, hogyan kell szép pipacsos képet festeni. A festők/rajzolók – akik között remélhetően sokan lesznek fehérváriak is – ugyanazon a helyen, egyidőben készítik el alkotásaikat. A nemes céllal létrehívott közösségi eseménnyel egyben a művészet segítségével erősíteni kívánják a résztvevők összetartozását az egyre inkább elszemélytelenedő világunkban.

Az első pipacsfestő rekordkísérletnél jelen lesznek a rekordot hitelesítő országos intézmény, a Magyar Rekord Egyesület képviselői. Akik szeretnének a rekordban részt venni, nincs más megkötés számukra, mint az, hogy hozzák a szükséges eszközöket magukkal,

vagy jelezzék a szervezőknek előre, hogy festészeti anyagra van szükségük.

Szerző: Tóth Sándor