Érdemes felvésni 1 órája

Eboltásra várják a kutyatartókat Sáregresen

A településen két helyszínen várják az ebtulajdonosokat a június 23-ai hétvégén. Már most érdemes bevésni a naptárba, hiszen ahogy arra Bögyös Gábor állatorvos is felhívta a figyelmet: „... aki a kutyáját nem oltja be, az szabálysértést követ el, amely pénzbírságot von maga után. "

Kecskés Zoltán Kecskés Zoltán

A kutya oltási bizonyítványát ne hagyják otthon! Fotó: Mészáros János / Új Néplap

A közleményből kiderül, hogy két időpontban vihetik a kötelező oltásra az ebeket: június 23-án a művelődési házhoz (15:15-16:30), illetve az Aradi-Erkel utca sarkához (16:40-17:30). Akik esetleg lemaradnak róla, azok másnap pótolhatják délelőtt (művház: 9:15-10:15; Aradi-Erkel sarok: 10:25-11:00). A veszettség elleni oltás és féreghajtás díja 6500 forint, de van lehetőség kiszállást is kérni, melynek költsége 1000 forint. Bögyös Gábor állatorvos telefonszáma: 06 30/ 816-1374. Vezető képünk illusztráció!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!