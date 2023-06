Biztosan sokan emlékeznek, sőt azóta már többen is tiszteletüket tették a mintegy 300 méter hosszú, 614 szentet felvonultató fal előtt, amelyet még 2022 márciusában adtak át az Alekszi Zoltán által működtetett Dinnyési Várparkban. A kerámiákat pedig az Igaron élő és alkotó Oroszi család, Sándor és István készítette. De, hogy miből ered ez az elhivatottság és milyen munkájuk jutott ki ajándékba a Vatinkába a Szent Atya részére? – ezt ő maguk mesélték el stábunknak.

Honnan ez az elhivatottság? De úgy is kérdezhetném, milyen meghatározó élmények késztették Önöket arra, hogy ebben a szakmában munkálkodjanak?

– Mivel édesanyánk keramikus, igazából nem volt kérdés, automatikusan jött, kvázi ebbe születtünk bele. Persze az alapokat az iskolában is megtanultuk gyerekkorunkban, de az aprólékos művészi részleteket és a szenvedélyt tőle sajátítottuk el, aki maga is keramikus és porcelánfestő.

Rögös út vezetett idáig?

– Igen, hisz mindennek ára van! Egyformán jó és rossz is, de mindig a szebbik oldalát kell nézni. Az, hogy alkothatunk, ráadásul családon belül közösen, mondhatni, ez nem akármi, egészen egyedi. Egy igazi csapatmunka, így mi nem is tudnánk ezt mással, máshogy elképzelni, csakis együtt. Hála, köszönet és elhivatottság, amit érzünk a szakma és természetesen családon belül egymás iránt is.

Ahol a Szentek fala kezdődik: mintegy 300 méter hosszú, 614 szentet vonultat fel.

Fotó: S Totto Rita

A Szentek fala – ahogy a hivatalos átadón is hallhattuk – a világon egyedülálló módon mutatja be a szentek életét. Mit üzennek Önöknek ezek az alkotások és egyáltalán, mennyire nehéz az egyházi művészet?

– Valljuk: a hitben a legerősebb az ember! A hittel teremteni lehet, mert az a legbensőbb énünkből fakad. Az egyházi művészet nehéz, mert korhűen kell ábrázolni a személyeket, hiszen arról lehet őket felismerni. Ugyanakkor akkoriban nem voltak fényképek, így a freskóra vagyunk hagyatkozva. De hisszük, hogy a Teremtő irányítja a kezeinket az alkotáskor.

Hogyan készültek, és készülnek az alkotásaik? Hogyan osztják fel a feladatokat testvérével?

– Fontos megjegyezni, hogy az alkotások egytől egyig egyedi darabok és semmilyen formát nem használunk. Aprólékos munkák! A feladatok általában két részre oszlanak. Sándor felvázolja a karakterét, kiszámolja a magasságot az arányokat, valamint beállítja a fej és kézmozdulatokat. Míg én (István) felöltöztetem a hozzávaló korhű ruhába, valamint az arckifejezés kialakítását végzem el rajtuk.

Spányi Antal megyéspüspök is szerepel a „Szentek fala szeretettel Ferenc pápának” című dokumentumfilmben.

Fotó: S Totto Rita

Ha jól tudjuk, egy újabb mérföldkőhöz érkezett a Szentek falának lenyűgöző története... Dokumentumfilmről lehet hallani.

– Határozottan igen! Valóban létezik egy dokumentumfilm, ami a Szentek faláról készült tavaly. 45 perces. Címe a „Szentek fala szeretettel Ferenc pápának” Alekszi Zoltán ötlete alapján, ami bemutatja a szentekbe vetett hitet és az ezzel járó munkát. Ezen felül olyan emberek szólalnak meg a filmben, akik elmondják a hit és szeretet értelmét.

Olyan hiteles személyek jelennek meg, mint Spányi Antal megyés püspök, Tolcsvay Béla Kossuth díjas énekmondó, Mészáros Lajos, korábban a Dunaújvárosi kórház igazgatója, ma országgyűlési képviselő és Bucsi László professzor, a Szent György kórház címzetes igazgatója, valamint Szarvas József kézsebész és Tessely Zoltán országgyűlési képviselő.

Milyen volt a forgatás, elárulhatnak némi kulisszatitkot?

– Izgalmas volt és felemelő érzés is egyben. Például, amikor a szobrainkat felrakták a helyükre, az nagyon megható és meghatározó pillanat volt az életünkben. A felszentelésről nem is beszélve! Mészáros Lajos Szent Pantaleon, Szarvas József Szent Hubertus, Tessely Zoltán Szent Barbara, Tolcsvay Béla pedig Szent Ágnes szobrát helyezte el a falon, míg Bucsi professzor Szent György szobrát, amelyről egy hiteles másolatot is készítettünk neki ajándékba, ami az ő irodájában kapott helyet.

A forgatás hosszadalmas volt a Szentek falának építéstől egészen a szobrok készítéséig, felszenteléséig tartott több hónapon keresztül. Vági Barbara, aki a TV2 producere, 2022 június 13-án ért oda forgatni Igari műhelyünkbe. Narrátor segítségével lefordították a filmet argentin, spanyol, olasz és portugál nyelvre, majd 2023 január 11-én Habsburg Eduárd, vatikáni magyar nagykövet ezt eljuttatta Ferenc pápához a neki készített ajándékkal együtt.

Ferenc pápa ajándéka, a Magyar hármasoltár. A képen még félkész állapotban látható.

Ha már említették a Szentatya ajándékát: mit is kapott?

– Szintén Alekszi Zoltánnal közösen gondoltuk át, hogy az elkészített film mellé valami kis ajándékot is illene küldeni a Szentatyának. Így került a választás a Magyar hármasoltár megalkotására, amely három szentet foglal magába: Szent Istvánt, Szűz Máriát, Szent Lászlót. Ugyanabban a méretben készítettük el, mint ahogy a Szentek falában is megtalálhatóak, ugyanis legjobban ebben a formában tudtuk megjeleníteni a magyar nép hitét, Istenhez való kötődését. Büszkén elmondhatjuk, a Vatikánba így már nem csak a hírünk, hanem a munkáink is eljutottak már!