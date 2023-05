Testvértelepüléseink és az EU címmel szervezett négynapos találkozót az Comite Oklánd Egyesület, ahol olyan fontos témákat boncolgattak, mint az Európai Unió jelenlegi helyzete, az Ukrajnai háborús helyzet, vagy éppen a diszkrimináció, de természetesen kulturális kérdések (viselet, néptánc, ételek) is terítékre kerültek. Ahogy azt Szekeres Bélánétól megtudtuk, partnerségi tanácskozáson túl jutott idő a szórakozásra, a kirándulásokra is (oklándi unitárius templom, Gyilkos-tó, Zeteváraljai víztározó, Békás-szoros) is, mely által közelebb kerülhettek egymáshoz a civil szervezetek. A kötelező programok mellett egy rendhagyó gasztronómiai rendezvényt is tartottak.

Összekovácsolta a közös főzés az egyesületeket.

Fotó: NaTE

– Sorshúzással döntöttük el, hogy ki kivel fog közösen főzni, valamint mit. Készült birkapörkölt- főtt burgonyával, nyúlpaprikás, sült pisztráng salátákkal, kakaspörkölt nokedlivel, hagymás rostélyos, szarvas tatár, Szarvas leves - mindenféle földi jóval. Mondhatom minden nagyon finom lett, mindenki a legjobb formáját hozta. Köszönettel tartozunk minden vendéglátónak, minden vendég résztvevőnek ezért a rengeteg élményért, a közös munkáért, a tartalmas napokért! Büszkén képviseltük Dél-Fejért!