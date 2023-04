Amint arról a feol is írt, az elmúlt napokban több, Öreghegyen élő számolt be furcsa esetekről, magántulajdonú kertbe kiszórt, olykor éles végű csontokról.

Az egyik bejegyzés írója nemrég egy fotót is kirakott, természetesen a személyiségi jogokat betartva - tehát az illető arcát kitakarva - a közösségi oldalra arról az illetőről, aki a bejegyzés írója szerint feltehetően ártó szándákkal szórta be a kertjükbe az éles végű csontokat. Magáról az esetről már írtunk, de azóta olyan véleményáradat indult el a bejegyzésnél a fotóval kapcsolatban, hogy érdemes az üggyel még egy kicsit foglalkozni. A hozzászólásokat olvasva az a kérdés merülhet fel, vajon van-e joga a kutya gazdájának nyilvánosság elé tennni annak az illetőnek a fotóját (mégha kitakarva is), aki feltehetően ártó szándékkal szórta be a csontot egy magánterületre? Egy olyan kertbe, amelynek a tulajdonsát egyébként nem is ismeri. Mivel egyelőre nem bizonyított, hogy a csontok valóban mérgezettek voltak-e, ezért akadt olyan hozzászóló is, aki szerint nem kell az emberekről egyből a legrosszabbat feltételezni, nincs abban semmi rosszindulat, ha valaki ételt próbál adni egy ebnek. Mindenesetre azt a hozzászólók többsége tényleg furcsának tartja, hogy egy ismeretlen ember a gazda tudta, beleegyezése nélkül "etetni" próbál egy kerítésen belüli kutyát.

Minderre reagálva a bejegyzés írója úgy fogalmaz: Éles, szilánkosra tört főtt csirkecsontról van szó, ami veszélyes, az illető alaposan körülnéz, mielőtt közelebb lép a házhoz, tehát ne legyünk naivak, hogy jutalom falatokat hozott. Semmilyen körülmények között nem elfogadható ez. A posztban egyébként feltételes módban írtam az illetőről és mellesleg kitakarva, védve az arcát és a jogait. Ha nem csinált semmit, nincs mitől tartania. Nekem viszont szívem joga, sőt kötelességemnek érzem figyelmeztetnem a környezetem és védeni az állataimat egy figyelmeztető poszttal ha valaki (nem csak állatok, de gyermekek számára is) veszélyes dolgokat dobál be az udvarunkba.